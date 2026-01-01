В бюджета има близо 1,7 млрд. евро, за които не е ясно по какви проекти ще бъдат изразходвани, а дефицитът може да бъде свит чрез премахване на неясни буфери. Това заяви председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев в ефира на „Здравей, България“.

Според него месец е напълно достатъчен за изготвянето на „адекватен бюджет“. Той посочи, че само в девет централни ведомства разходите за издръжка се увеличават със 737 млн. евро. „Това са парите за кафе, вода, автомобили, командировки, текущи ремонти. Най-лесното решение е правителството да уеднакви тези с миналогодишните“, заяви той. По думите му в централния бюджет има и още 1,5 млрд. евро, които могат да бъдат разпределяни с постановления на Министерския съвет, без предварително да е ясно за какво ще се използват.

Асен Василев постави под въпрос разходи за над 1,5 млрд. евро в проекта на бюджет за 2026 г.

Основната критика на бившия финансов министър беше насочена към капиталовата програма. Той твърди, че са заложени 9,3 млрд. евро инвестиции, но в приложение към бюджета конкретни проекти има едва за 3,1 млрд. евро. “Единственото възможно обяснение е създаването на голям буфер при евентуално забавяне на средства по Плана за възстановяване и устойчивост, но това не е легитимен аргумент“, категоричен е Василев.

“Ако бъдат премахнати спорните разходи, бюджетният дефицит може да бъде сведен до около 3%, без да се посягат възнагражденията в публичния сектор. Даваме два пъти повече пари, отколкото сме описали“, коментира той. Единственото министерство, което според него е разписало изцяло капиталовите си разходи по конкретни проекти, е Министерството на младежта и спорта.

По темата за пенсиите Асен Василев отхвърли твърденията, че системата става все по-зависима от държавния бюджет. Той посочи, че делът на пенсиите, покриван от осигурителни вноски, расте и вече достига около 55%, докато преди 15 години е бил 42%.

Лидерът на “Продължаваме Промяната” коментира и предстоящите президентски избори. Той заяви, че ако Андрей Гюров официално обяви кандидатурата си, партията му ще го подкрепи, но окончателното решение ще бъде обявено, когато разговорите приключат.

Целия разговор вижте във видеото.