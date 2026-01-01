Кой ще получи третия мандат за съставяне на правителство и ще се опита ли да спаси 51-вото Народно събрание? В ефира на NOVA темата коментира политологът от агенция „Тренд” Димитър Ганев.

„По Конституция изборът е на президента. Смятам обаче, че като краен резултат няма значение на коя от останалите пет парламентарни партии ще бъде връчен мандатът, защото никоя от тях няма да го реализира”, обясни той. По думите му до момента държавният глава е заложил за връчването на трети мандат „основно на БСП и два пъти на ИТН”.

„В последните няколко месеца линията на президента беше ясна и в конфронтация с управляващото мнозинство. Смятам, че възможността да даде мандата на партия, била част от коалицията, е малък. Трябва да се оглеждаме в другите играчи. За „Възраждане” шансът също е малък, защото не мисля, че Румен Радев би искал да се асоциира с партия с по-крайни позиции, различаващи се до голяма степен с неговите”, подчерта Ганев.

Президентът Радев връчи мандат на ПП-ДБ, върнаха го веднага неизпълнен

Партия МЕЧ вероятно е един от вариантите, които не трябва да се изключват като носители на третия мандат. „Остават „Величие” и „Алианс за права и свободи”. „ДПС-Ново начало” мисля, че няма смисъл да се коментира за получател на мандата, тъй като самата конфронтация между Радев и Пеевски не би позволила такова развитие на ситуацията”, посочи Ганев.

Той припомни, че има срок за връчването на третия мандат - седем дни или до сряда другата седмица. „За връщането на този мандат няма конституционен срок, но достатъчно политически сили са дали сигнал, че няма да водят разговори за следващ кабинет и съответно няма и да има някакво развитие да се бави връщането на този мандат. Затова цялата тази процедура ще завърши в рамките на следващата една седмица”, прогнозира политологът.

Атанас Славов: Андрей Гюров е най-подходящият избор за служебен премиер

Ганев изтъкна, че след това предстои избор на служебен премиер и назначаването на служебно правителство. „Вариантите за служебен министър-председател обаче са ограничени заради промените в Конституцията. Омбудсманът Велислава Делчева категорично отказа да заеме този пост. Мисля, че за гуверньора на БНБ също е доста проблемно да го заеме. Изключваме варианта за ярко партийно лице, каквото е председателят на Народното събрание Рая Назарян. ГЕРБ няма да иска да носи отговорност за управлението на страната в рамките на двата месеца до изборите. По-скоро ще иска да запази дистанция. Около Андрей Гюров има юридически казус, чието решение едва ли ще бъде дадено в следващите няколко дни. Така Димитър Главчев остава като един от вариантите”, посочи Ганев.

По отношение на въпроса за коя дата е възможно да бъдат насрочени предсрочните избори Ганев посочи, че "на датата 29 март по-скоро гледа като на първа възможна". Според него обаче това означава консултациите и съставянето на служебен кабинет да минат доста безкритично и без проблеми. "Това означава, че до 29 януари всичко трябва да е готово, за да има вече указ на президента, а това ми се струва по-скоро трудно", категоричен е политологът.