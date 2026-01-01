След прегласуване депутатите отхвърлиха Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана (НСО) с вносители Ивайло Мирчев и група народни представители от парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ). Предложението предвиждаше да отпадне охраната на депутатите от НСО и службата да се фокусира върху лицата, заемащи висши държавни длъжности съгласно закона. „За“ гласуваха 99 депутати, „против“ 95, а 28 се въздържаха.

Прегласуването и отхвърлянето на законопроекта се случиха, след като първоначално депутатите одобриха на първо четене предложението. След като законопроектът беше отхвърлен в залата, се чу критика от подкрепящи законопроекта депутати, че парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН) е обърнала вота си.

Председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов каза, че не дължи обяснения за решенията на групата. Толкова е ясно, че това, което правите, е за да си правите предизборна кампания, заяви Йорданов. „Ако не бяхте тръгнали да изнасилвате залата, това нещо да мине веднага на второ четене, без да има възможност да мине през комисия, да бъдат направени поправки, ние щяхме да си гласуваме както си гласуваме“, каза той, обръщайки се към ПП-ДБ.

Това е причината защо правителството е вредно, каза лидерът на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Асен Василев. „Българската, уж социалистическа партия“, предпочете да дава по 2 млн. лева на година за охраната на Борисов и Пеевски, вместо с тях да се построят две нови детски градини. Виждаме, че при БСП на първото гласуване е имало четирима души със съвест, а при второто – трима. ИТН напълно си обърнаха вота“, посочи той.

Борисов и Пеевски показаха, че не са чули протестите. Същото, което видяхме преди малко, ще бъде направено и по отношение на Изборния кодекс, каза депутатът от коалицията Ивайло Мирчев. Оттук насетне тези, които излизат да гласуват, трябва да разберат много ясно – по никакъв начин нито ГЕРБ, нито „ДПС -Ново начало“ са разбрали какво казва протестът, допълни той.

Народното събрание не участва в процесите по определяне на охрана на дадено лице, има парламентарен контрол при закрити заседания на специализираната комисия. Според мен беше редно да се преразгледа редът, по който се преценява застрашеността, каза народният представител от ПГ на „БСП – Обединена левица“ Наталия Киселова пред журналисти в кулоарите на парламента. Тя уточни, че тя лично е гласувала против законопроекта.