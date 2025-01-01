„Булгаргаз“ ЕАД ще предложи по-ниска цена на природния газ за септември, съобщи днес изпълнителният директор на дружеството Веселин Синапов по време на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Според предложението на „Булгаргаз“ цената, по която природният газ ще се продава на крайните снабдители и на лицата с лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, ще бъде 60,52 лева за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това представлява намаление с близо 3% спрямо август.

Първоначалното предложение на дружеството беше за цена от 60,99 лв./MWh, но Синапов уточни, че до края на деня ще бъде внесено новото предложение от 60,52 лева.

КЕВР ще вземе окончателно решение за определянето на цената на природния газ на закрито заседание, което ще се проведе утре.

За сравнение, Комисията за август утвърди цена на природния газ в размер на 62,09 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.