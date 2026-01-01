/ БТА
Преходът към еврото се извършва плавно, без сътресения, правителството положи всички необходими грижи, така че преходът да бъде плавен и справедлив, заяви тя

Правителството в оставка запази стабилни публичните финанси на страната, заяви финансовият министър в оставка Теменужка Петкова на пресконференция в Министерския съвет, на която генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Матиас Корман представи годишния доклад за икономическото развитие на България в присъствието на премиера в оставка Росен Желязков и министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев.

Петкова каза, че към настоящия момент България се намира в една изключително важна част от своето развитие, а именно членството в еврозоната от 1 януари 2026 г. Това по думите на министъра стана възможно, след като България изпълни успешно всички критерии за членство в еврозоната. Преходът към еврото се извършва плавно, без сътресения, правителството положи всички необходими грижи, така че преходът да бъде плавен и справедлив, заяви Теменужка Петкова. 

Тя припомни, че през 2025 г. правителството набеляза няколко основни приоритета, като един от тях беше свързан с гарантиране на устойчивост на публичните финанси на страната, което е постигнато. България отбеляза икономически растеж през 2025 г. от 3%, който е почти два пъти по-висок отколкото този в ЕС, каза финансовият министър. Според данните за изпълнението на бюджета към декември 2025 г. ще приключим на база на консолидирана фискална програма с дефицит в рамките на трите процента с минимално отклонение от 0,1 на сто, информира Петкова. Това според нея дава основание да се направи извода, че правителството се справи със запазването на стабилни публичните финанси на страната. 

София Господинова/БТА
Последвайте ни

България