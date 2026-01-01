Правителството в оставка запази стабилни публичните финанси на страната, заяви финансовият министър в оставка Теменужка Петкова на пресконференция в Министерския съвет, на която генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Матиас Корман представи годишния доклад за икономическото развитие на България в присъствието на премиера в оставка Росен Желязков и министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев.

Петкова каза, че към настоящия момент България се намира в една изключително важна част от своето развитие, а именно членството в еврозоната от 1 януари 2026 г. Това по думите на министъра стана възможно, след като България изпълни успешно всички критерии за членство в еврозоната. Преходът към еврото се извършва плавно, без сътресения, правителството положи всички необходими грижи, така че преходът да бъде плавен и справедлив, заяви Теменужка Петкова.

Тя припомни, че през 2025 г. правителството набеляза няколко основни приоритета, като един от тях беше свързан с гарантиране на устойчивост на публичните финанси на страната, което е постигнато. България отбеляза икономически растеж през 2025 г. от 3%, който е почти два пъти по-висок отколкото този в ЕС, каза финансовият министър. Според данните за изпълнението на бюджета към декември 2025 г. ще приключим на база на консолидирана фискална програма с дефицит в рамките на трите процента с минимално отклонение от 0,1 на сто, информира Петкова. Това според нея дава основание да се направи извода, че правителството се справи със запазването на стабилни публичните финанси на страната.