Ден след тежките верижни катастрофи с жертви на АМ „Тракия“ движението по магистралата отново е затруднено заради нов пътен инцидент.

Временно движението при 82-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас се осъществява само в една лента заради пътнотранспортно произшествие (ПТП). Това съобщиха от Агенция "Пътна инграструктура".

Вълна от съпричастност: Опашки от кръводарители за пострадалите на АМ „Тракия“ (СНИМКИ)

Ограничени са активната и изпреварващата лента, като автомобилите преминават по аварийната. Трафикът в участъка се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

В социалните мрежи шофьори съобщават за образувало се задръстване в района на инцидента.

Очевидец съобщава, че инцидентът е станал между джип и товарен автомобил. По думите му катастрофата е станала в участък с ремонтни дейности, където движението е стеснено до една лента, където се намалява скоростта.

Според свидетеля водачът на джипа не е успял да намали навреме и се е ударил в задната част на движещия се пред него тир. По информация на очевидеца няма тежко пострадали, но се е образувала около два километра колона от автомобили. Движението се регулира от полицейски екипи.

Припомняме, че от днес започва и ремонт на асфалта на магистралата. До 13 ноември движението на магистрала „Тракия“ между 3-ти и 1-ви километър в посока София ще е ограничено заради ремонта.

Колите ще минават само в изпреварващата лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

По време на ремонта ще бъдат затворени активната и аварийната лента.

От АПИ съветват шофьорите да бъдат внимателни, да спазват ограниченията на скоростта и да не изпреварват рисково.