Заместник-директорът на ГДБОП Йордан Пешев гостува в подкаста "Телеграфно", за да коментира две от най-горещите теми в страната – мащабната акция срещу т.нар. "царе на китайското карго" и арестът на съпруга на Златка Райкова, Карен, за манипулиране на тенис мачове.

Ударът срещу "Царете на китайското карго": Над 300 служители в акция

На 14 октомври, под надзора на Софийска градска прокуратура, служители на ГДБОП съвместно с НАП и в тясно взаимодействие с международни партньори, осъществиха специализирана полицейска операция на територията на цялата страна. Акцията е насочена срещу "китайското карго", което се състои в манипулиране на документи с цел избягване на плащането на дължимите ДДС и мита.

Щети и мащаб на разследването

Само за две години организираната престъпна група е успяла да източи 30 милиона лева от държавния бюджет. Първоначално щетите се оценяват със сигурност над 30 милиона лева и се предполага, че сумата ще нарасне. Цялата разработка по случая е продължила около година.

В деня на реализацията са участвали над 300 служители, включително от ГДБОП, Жандармерия и МВР, както и 5 наблюдаващи прокурора от Софийска градска прокуратура.

Кои са задържаните

Заместник-директорът на ГДБОП заяви, че не би се ангажирал с конкретни имена, но се открояват четири лица като лидери на организираната престъпна група. Като тартори на групата са посочени Стоян Василчев, арабинът Ахмат Кахил, китайският гражданин Ли Йонг и българинът Ангел Гиздов. Немалка част от задържаните и организаторите на групата не са българи, а са от арабски и азиатски произход.

Барикади и карикатури

Пешев потвърди, че на един от адресите лице е оказало съпротива и се е барикадирало. Един от задържаните, Стоян Василчев, е разполагал в имота си с карикатура, на която е изобразен в китайско кимоно, с китайски меч, заобиколен от контейнери с надпис "Илиянци".

Схемата и каналът през Пирея

За да се занижи цената на китайските стоки и да се избегнат митата, стоката преминава средно през около три кухи фирми. Каналът за осъществяване на престъпната дейност е открит през пристанище Пирея, Гърция, като ГДБОП е работила в тясно сътрудничество с гръцките служби и други международни партньори. Пешев уточни, че целта на всички, ангажирани по случая, е в крайна сметка да има осъдителни присъди. Има и разпитани лица с тайна самоличност (защитени свидетели).

Черно тото и арестът на мъжа на Златка Райкова

Вторият случай, който разбуни медиите, е арестът на Карен и брат му Юрий за черно тото в тениса.

Мащаб и развитие на случая

Престъпната дейност се е извършвала на територията на четири страни: Франция, Испания, Румъния и България. Случаят се касае за манипулиране на спортни мероприятия – тенис мачове. Разследването по този случай е започнало активно от началото на май месец. Трима души са задържани с постоянна мярка за неотклонение, а един е с "домашен арест". По време на акцията, която се провежда обичайно рано сутрин , задържаните са показали уважение и респект към органите на МВР и е получено пълно съдействие.

Схемата на манипулация

Манипулираните мачове са в състезания, които са извън най-високите нива на тенис федерациите. В схемата участват по-нискоразредни тенисисти. Те са изкушени или принуждавани да изкарат "бързи пари", като изгубят или спечелят определен мач. Доказателствата срещу групата се базират на проследяване на банкови сметки на т.нар. "муле", по които преминават сериозни финансови средства след зaлози именно на такива мачове. Евроюст сочи, че незаконните печалби от тези нагласени мачове възлизат на 800 000 евро.

Проверка на активите Във връзка с демонстрирания висок стандарт на живот на Карен и Златка Райкова , Юрдан Пешев заяви, че във всички случаи ГДБОП работи по установяване на активите на замесените лица.

"Прането на пари е приоритет в нашата структура" , каза Пешев, като добави, че е съвсем нормално да се работи в тази насока и че финансовото състояние на лицата ще бъде проверявано.

Към настоящия момент няма данни за съпричастност на Златка Райкова. Йордан Пешев завърши с предупреждението: "Всеки, който е вършил нещо, със сигурност не трябва да спи спокоен".