От Доган до Кьовеши - емблематичната централа на ДПС на столичния булевард „Александър Стамболийски” от тази седмица стана офис на Европрокуратурата у нас. За откриването на сградата от Люксембург пристигна и Лаура Кьовеши. Всичко това се случва в момент, когато българският европрокурор Теодора Георгиева продължава да е отстранена заради дисциплинарно производство, а правителството започна процедура по избор на нов. След церемонията с Кьовеши правосъдният министър обеща - новият български европрокурор няма да бъде избиран нито на маси, нито на столчета.

Тази седмица европейският главен прокурор Лаура Кьовеши откри новата сграда на Европрокуратурата в София. Направи го на церемония без медии в присъствието на 12-тимата евроделегирани прокурори и министъра на правосъдието Георги Георгиев. Поканен е бил и изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, който не се появи. От кабинета му съобщиха, че е в отпуск.

Новата сграда е знакова за политическия живот у нас. Тя беше централа на ДПС от средата на 90-те доскоро. Там се е намирал и кабинетът на почетния председател на ДПС Ахмед Доган. След бурята по върховете и разместването на пластовете в ДПС през миналата година, движението получи нова централа на улица „Врабча” 23. А това лято правителството даде някогашната централа на хората на Доган на прокурорите на Кьовеши.

Кьовеши отказа да разговаря с медиите, но посещението й съвпадна с внасянето в съда на едно от знаковите дела на Европрокуратурата у нас. На съд беше пратен бившият кмет на Варна Иван Портних за измама, свързана с казуса с рибарското пристанище „Карантината“.

От Европрокуратурата съобщиха, че са внесли обвинителен акт срещу Портних, бившия областен управител на Варна Стоян Пасев и двама служители от „Морска администрация“. Четиримата са обвинени във фалшифициране на документи и предоставяне на невярна информация, за да бъдат получени незаконно 3,4 млн. евро по проект, съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство. Портних реагира през Facebook, като публикува постановлението, с което го привличат като обвиняем от 9 юли 2025 г.

“Обвинението срещу мен е за „предоставяне на неверни сведения”. Не за корупция, не за злоупотреба с европейски средства, както се опитват да Ви внушат всички пепедебета и агитките им”, коментира Портних.

Ако Портних бъде признат за виновен, може да получи наказание от 2 до 8 години затвор, посочиха от Европрокуратурата. Делото ще се гледа в Софийския градски съд. Оттам след запитване на NOVA съобщиха, че за последните 2 години Европрокуратурата е внесла 25 дела, свързани с престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.

През март тази година за първи път, откакто създадена, Европейската прокуратура започна административна проверка срещу свой човек в Люксембург. Това е първият български европрокурор Теодора Георгиева. Не се съобщават подробности какви нарушения може да е извършила Георгиева. От централата на Кьовеши уточниха, че проверката е свързана с независимостта й.

Колегиумът на Европейската прокуратура е решил да започне административно разследване за възможни неправомерни действия от българския европейски прокурор в рамките на текущо разследване на Европейската прокуратура.

Георгиева е временно отстранена от поста си, а през септември образуваха и дисциплинарно производство срещу нея. То още не е приключило. През март в позицията тя обвърза проверката с разследването за газохранилището в Чирен, свързано с бившия министър на енергетиката Владимир Малинов.

„Получих заплахи, че ако повдигнем обвинения на бившия министър на енергетиката и настоящ шеф на „Булгартрансгаз”, ще бъдат изпратени компромати до медиите срещу мен. Което се случи няколко часа след съобщението, че е призован, но не се е явил и до момента”, обясни Георгиева.

Пред „Капитал” тогава Георгиева обяви, че се чувства застрашена от Делян Пеевски именно заради това разследване, за което към днешна дата няма информация. Думите й отекнаха в парламента.

“Г-жа Георгиева от ЕП каза официално, че по разследване за „Чирен” й е бил оказван натиск от Делян Пеевски директно върху нея да се крият материали в хода на разследването. Имало е заплахи и другото, което се изнесе е, че Делян Пеевски е искал 20 млн. лева подкуп от изпълнителя по думите на г-жа Георгиева. По тази причина ние сигнализираме до Европейската прокуратура да започне разследване на тези твърдения на г-жа Георгиева и, ако е необходимо, да бъде взет имунитетът на Делян Пеевски”, призова председателят на ПП-ДБ Асен Василев.

“Една женица, която е сгазила лука, като се е завирала при Петьо Еврото, който я е направил европрокурорка, в паниката си измисля едни лъжи, за което днес подавам сигнал”, коментира лидерът на “ДПС-Ново Начало” Делян Пеевски.

“Европрокуратурата има своя блясък и аз съм убеден, че един блестящ прокурор като г-жа Кьовеши няма да остави едно петънце върху Европрокуратурата”, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Преди да започне проверката от Люксембург, се развиваше друг сюжет. Името на Теодора Георгиева беше замесено в информации, свързани с два видеозаписа, изпратени до медиите по мейл от човек, подписал се като Петьо Велков Петров.

Това е името на издирвания бивш следовател, известен с прякора си Петьо Еврото. Според информацията в мейла клиповете били направени в офиса на Петьо Еврото в ресторанта „Осемте джуджета“. На тях се вижда мъж, приличащ на него, който разговаря с жена, а в придружаващо писмо пише, че това е Теодора Георгиева, която посещавала редовно „Осемте джуджета“, където искала съдействие да бъде назначена за европрокурор.

Подателят на писмото пише още, че Георгиева поела ангажимент да изпълнява поставените ѝ задачи, както и да осъществява контрол в българския офис на европрокуратура. Твърди се и, че всеки месец Петьо Еврото й давал по 10 000 лева.

Софийската градска прокуратура веднага започна проверка на двата клипа. Тя трябваше да установи автентичността на записа и дали това са гласовете на Георгиева и Петров. Въпреки запитванията какви са резултатите, информация от прокуратурата не получихме.

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши разясни мотивите за отстраняването на Теодора Георгиева

И докато отговорите около случая с Теодора Георгиева все още са оскъдни, у нас започна подбор на нов български европрокурор. Мандатът на Георгиева изтича догодина на 28 юли догодина. Селекцията ще прави специална комисия, в която влизат представители на Министерството на правосъдието, Висшия съдебен съвет и Софийския университет. След това министърът на правосъдието ще внесе за одобрение в Министерския съвет три номинации, излъчени от въпросната комисия. По-нататък процедурата се пренася в Брюксел, където Съветът на Европейския съюз ще назначи един от тримата българи. Възможно е и нито една от кандидатурите да не бъде одобрена.

“Нито на маси, нито на столчета, нито щъркелчета някой ще решава. Провежда се публичен конкурс, обявен по правила, които са известни. Правила, които не са случайно измислени, а такива, които се надяваме да гарантират в максимална степен прозрачна процедура, за да може да не се повтарят ситуации като тази, която става сега”, обясни министърът на правосъдието Георги Георгиев.

Срокът за подаване на кандидатури изтича на 12 декември.

“Ще стане ясно дали има кандидати като изтече срокът. Има си процедура, нека има повече кандидати, за да имаме по-богат избор. Необходимо е да изберем най-добрите, за да ги предложим на съответните институции”, смята Георгиев.

Догодина изтича и мандатът на Кьовеши. 4-ма се борят за мястото й. Най-голям шанс има настоящият заместник на Кьовеши германецът Андрес Ритер.

Повече по темата гледайте във видеото.