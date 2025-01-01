Жълт код за високи температури обявиха от Националния институт за метеорология и хидрология (НИМХ) за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Шумен, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Кърджали, Стара Загора, Хасково, Сливен и Ямбол.

НИМХ

Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен, в югоизточните райони и временно силен източен вятър. Температурите ще се повишат още малко и максималните ще бъдат между 34° и 39°, в София – около 34°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29°, на 2000 метра - около 22°.

По Черноморието също ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по южното крайбрежие умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода ще е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.