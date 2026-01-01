Днес гръцкият премиер Кириакос Мицотакис ще обяви новата минимална работна заплата в южната ни съседка, която ще влезе в сила от 1 април. Въпреки икономическата несигурност целта на правителството е тя да достигне 950 евро (бруто) през 2027 г. Предложението е на министъра на труда Ники Керамéос и министъра на финансите Кириакос Пиеракакис, отбелязва ProtoThema.

На тази основа и предвид по-консервативния подход на правителството се очаква увеличението да достигне около 920 евро (772 нето), като съществува и по-предпазлива оценка за 910 евро (765 нето). През последните дни се обсъждаше и сценарий за увеличение до 930 евро, тъй като предишните увеличения бяха от порядъка на 50 евро годишно.

Отбелязва се, че минималната заплата е нараснала постепенно от 650 евро през 2019 г. до 880 евро, т.е. с 35,4%. Това се равнява на 3220 евро бруто на годишна база, което означава, че получаващите минимална заплата днес - преди да се включи предстоящото увеличение, получават допълнително сума, равна на пет минимални заплати от 2019 г. Според финансовото министерство направените увеличения надвишават инфлационния натиск в страната. Те отбелязват също, че целта за средна заплата от 1500 евро, която Мицотакис обяви на изборите през 2023 г., е почти постигната. Новото увеличение на минималната заплата ще се съчетае и с промени в данъчната система, като за работещите под 30 години икономическата полза е още по-голяма поради значителните облекчения и необлагаемия минимум. Увеличението на минималната заплата влияе и върху редица социални помощи, както и върху добавките за прослужено време в публичния и частния сектор.