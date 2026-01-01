Заловиха трима издирвани в Кюстендилско, съобщиха от полицията.

Заловиха мъж в Кюстендил, издирван от властите в Германия

Те са установени на 25 март - обявени за общодържавно издирване и са предадени на издирващите ги

Това са 47-годишен мъж от Кюстендил, обявен за издирване с категория „свидетел по досъдебно производство“; 33-годишен мъж от Кюстендил, обявен за издирване с категория „изчезнало пълнолетно лице“ и непълнолетно момиче от Сапарева баня, напуснало дома си, обявено за издирване от майката.