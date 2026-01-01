РИОСВ-Пловдив предприе последователни действия в изпълнение на своята роля за защита на обществения интерес и гарантиране опазването на околната среда във връзка с постъпили сигнали и засилен обществен интерес относно инвестиционни намерения за жилищно строителство в района на „Марица север“.

Инвестиционните намерения за жилищно строителство, срещу които живущите в съседния комплекс възразяват, са от 2023 година, а от тази година е започнало строителството, съобщиха от МОСВ.

Риск от срутване и наводнение: Пловдивчани алармират за опасен строеж до дигата на р. Марица

Казусът касае издадено разрешително за строеж от страна на Община Пловдив, район „Северен“ в територия, попадаща в защитена зона от мрежата Натура 2000, както и действащия Общ устройствен план на Община Пловдив.

Въпреки че въпросите, свързани с устройственото планиране, са извън обхвата на компетентност на РИОСВ и екоинспекцията не е органът, който да изразява становища по тях, РИОСВ последователно предприема действия за изясняване на всички релевантни обстоятелства по казуса с Жилищен парк „Марица север“:

На 13 март е изпратено писмо с приложени документи до РДНСК с настояване институцията да предприеме действия в рамките на правомощията си в случай, че установи несъответствие между послужилите за издаването на документи.

На 25 март са изпратени наличните в РИОСВ документи, относими към случая, до Районна прокуратура за извършване на проверка по компетентност. С тези действия РИОСВ цели да осигури максимална прозрачност, законосъобразност и защита на обществения интерес.