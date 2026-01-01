„Не ме притеснява проверката в АПИ. Да я покажат. В момента пътната агенция не работи, не плаща на никого. Подготвят се плащания към странни фирми”.Така бившият председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура” Йордан Вълчев отговори на обвиненията на служебната власт.

„Договорите за ремонти на пътища се подписват преди началото на строителния сезон, кога ще се сменя правителството не зависи от АПИ", каза още Вълчев.

Вълчев обясни процедурите пред NOVA. В края на 2022 - началото на 2023 г. е планирано подписване на договори за текущи ремонти. Така четиригодишният период отива до 2027 г. „В продължение на 1 година договорите не са подписвани заради обжалвания и процедури в съда. В края на 2023 и началото на 2024 тези договори започват да се подписват. Съответно през 2024 и 2025 г. се дават задания, за да може да се работи. През 2024 и 2025 г. се работи ударно, извършени са много дейности. Заданията, както и сегашният министър каза, са възложени. Не са платени, не са извършени, а са възложени”, каза Вълчев и добави, че парите са разпределени пропорционално, но е нормално да има възложени дейности, които ще се извършват през следващите години.

„Съвсем нормално е в началото на строителния сезон да се възлагат допълнителни дейности по договор, за да може да започне работа навреме. Не може през лятото да възлагаме”, допълни Вълчев.

По отношение на оскъпяванията с до 50%, Вълчев каза, че е нормално и е вписано в договорите. „Това е за допълнителни работи, които да се извършат”, допълни той. Парите били от планувания бюджет на АПИ.

Той отрича вместо пълно обновяване на дадени участъци просто да се пълнят дупки, което е по-скъпо на единица площ. „20% от договорите са за кръпки и зимно поддържане. Останалите 80% са за текущи ремонти, където се ремонтира изцяло и цената е по-ниска”, каза Вълчев.

Той допълни, че през 2024 – 2025 г. е ремонтирана повече от 10% от пътната мрежа в България. „Толкова магистрали не са ремонтирани в последните 10 години – 145 км”, каза Вълчев.

Според него парите за ремонтите дори са малко. „Има доклади на Световната банка още от 2023–2024 г., които показват, че за пътищата трябват два пъти повече средства”, каза Вълчев.

По отношение на поръчката за мантинелите, която е за 590 млн. евро, за срок от 5 години, Вълчев каза, че там са избрани изпълнители, но договори не са сключени, тъй като текат обжалвания.

По казуса с „Джиро д’Италия” и как ремонтът на пътя от 10 милиона евро стават 55 милиона, Вълчев каза: „Кое е по-добре — да ремонтираме изцяло или да направим кръпки? Когато са ходили първия път, специалистите са казали, че това може да се ремонтира с кръпки. Когато прегледахме пак пътя, видяхме, че в този участък може да направим хубав цялостен ремонт”, каза Вълчев.