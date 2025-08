Иновации, устойчивост и местен принос с глобално значение



В света на технологиите, където скоростта на промяната е непредвидима, HCLTech се отличава с устойчивост, смисъл и фокус върху човека. С присъствие в над 60 държави и повече от 223 000 експерти, компанията е сред най-бързо развиващите се технологични лидери в света, изграждайки не просто иновации, а култура, в която всеки служител намира своето място и вдъхновение.

Защо HCLTech е лидер и предпочитан партньор

HCLTech

Признанието „Global Top Employer“ от Top Employers Institute за трета поредна година е само едно от многото доказателства за силата на компанията. В България тя е на първо място в класациите през 2023, 2024 и 2025 година, а на европейско ниво – сред най-добрите работодатели.



Основата на успеха е мисията „Supercharging Progress“ – синергията между човешкия потенциал и технологичните иновации. Това не е просто лозунг, а ежедневна реалност, която превръща технологиите в инструмент за постигане на устойчив и значим напредък – за бизнеса, за обществото и за планетата.



С концепцията „Find Your Spark“ HCLTech пък окуражава своите служители да открият и развият уникалния си талант.

Те получават подкрепа за професионално усъвършенстване в области като облачни решения, изкуствен интелект и дигитална трансформация.

И още отличия:

Най-бързо развиващият се IT бранд в света според Brand Finance Global 500 и IT Services Top 25 Report за 2025 г.

и Компанията се намира в списъка на най-етичните компании според Ethisphere за втора поредна година

за втора поредна година Присъствие в Годишника за устойчивост на S&P Global вече трета година поред



HCLTech в България – локален успех с глобален обхват

HCLTech



От 2018 г. HCLTech непрекъснато разширява дейността си в България с офиси в София и Варна, предлагащи гъвкав хибриден модел на работа. Компанията е сред водещите IT работодатели, участвайки в международни проекти в сектори като финанси, фармация, автомобилостроене, енергетика, нефтопреработка и много други.



Българските екипи не са просто изпълнители – те са активна част от глобалните иновации и взимат решения, които влияят на международни бизнеси. Корпоративната култура насърчава многообразие, включване и възможност всеки служител да допринася с идеи и таланти.



Партньорството с Bulgaria Wants You ясно показва ангажимента на компанията към развитие на местните професионалисти и към създаване на условия за международна кариера без да напускат страната.



Технологии, които движат бъдещето

HCLTech предлага интегрирани решения за дигитална трансформация, инженерни услуги, облачни технологии и изкуствен интелект. Компанията съчетава стратегическо планиране с ефективно внедряване и управление на сложни технологични системи, което я прави предпочитан партньор на водещи световни компании.

HCLTech

Работна среда, в която личният и професионалният растеж вървят заедно

Културата в HCLTech не е само работна среда – тя е общност, където всеки има възможност да се развива, да подкрепя социални каузи и да влияе. Инициативата SPARKS ангажира служителите с доброволчество, зелени проекти и социални инициативи, превръщайки компанията в истински двигател на промяната.

Устойчивост и етика – основа за дългосрочно развитие

Устойчивостта е неразделна част от стратегията на HCLTech. Компанията цели въглеродна неутралност до 2040 г., като вече прилага мерки за енергийна ефективност, оптимизация на ресурсите и изграждане на устойчиви вериги за доставки. Това показва не само ангажимент, но и реални действия, които правят разликата.



HCLTech демонстрира, че технологичният напредък и социалната отговорност могат да вървят ръка за ръка. Това е компания, в която всяка кариера е възможност, а всяка иновация – смисъл. Тук, в България, и по света.