От началото на октомври досега са направени близо 7 700 съвместни проверки на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите за необосновано завишени цени заради приемането на еврото.

"Установените към момента нарушения и издадени актове по тях са 534. В процентно отношение това са близо 7%. Бизнесът като цяло е коректен. Наказателните постановления, които са издадени към настоящия момент, са 88. Те са на стойност около 250 хиляди евро", обясни пред БНР директорът на дирекция "Комуникации" в НАП Анна Митова.

Тя допълни, че най-много нарушения са установени за необосновано завишаване на цени на хранителни продукти, след това при баровете и заведенията. Днес данъчните и инспектори от КЗП започнаха проверка по сигнал за покачване с 25 % на цената на определен артикул от менюто на заведение в Бизнес парка в София.

Самият факт, че едва 10% от проверките, които правим, завършват с установени нарушения, означава, че пазарът е спокоен, стабилен и преходът към новата валута върви дори по-добре от очакваното, съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев в изслушване пред народните представители.

Той каза още, че с ограничения административен капацитет, с който разполага, КЗП не може да обхване всички населени места и търговци, затова законодателят дава възможност Националната агенция за приходите (НАП) също да правоприлага и да контролира пазара. Колячев добави, че заедно с НАП са разработили сериозна стратегия, която да обхване и най-малките населени места и сектори, в които се очакват изкривявания на пазара. Той посочи, че тези проверки са в ход. Днес съвместно с Българската агенция за безопасност на храните се проверяват сектори, които предлагат храни, а в следващите дни ще бъдат проверени и обекти, които са свързани с вендинг услуги и с хотелиерски услуги. Нашето поведение на пазара дава своите резултати, търговците към момента са дисциплинирани, коментира председателят на КЗП.

Александър Колячев каза, че чрез сайта "Колко струва", в който търговците на хранителни продукти и аптечната мрежа, всеки ден подават цената на 1500 продукта и тази база се натрупва вече повече от три месеца, могат да проследят движението на всеки един от продуктите. От институционална гледна точка към момента нямаме проблем с въвеждането на еврото и с увеличението на основните стоки, които се предлагат на територията на страната, добави той.