Над 16 000 души са започнали работа през март, съобщиха от Агенцията по заетостта (АЗ). 15 163 безработни са намерили заетост, а допълнително 989 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие на своята професионална реализация. Общият брой на преминалите към заетост през месеца достига 16 152 души.

Равнището на регистрираната безработица през март е 5.3% и спрямо февруари се отчита намаление от 0,1 процентни пункта, а на годишна база – спад от 0,2 процентни пункта. В края на месеца регистрираните безработни са 151 123 души, което представлява намаление от 3,3% в сравнение със същия период на предходната година.

През март над 5990 души са били мотивирани да предприемат първи стъпки към включване в пазара на труда чрез целенасочената дейност на бюрата по труда, както и с подкрепата на ромски и младежки медиатори, се посочва в съобщението.

1211 души от уязвими групи са започнали работа по програми за субсидирана заетост. Сред тях са хора с увреждания, младежи без професионален опит, хора над 55 години и дълготрайно безработни. От този брой 1 135 души са включени в проекти по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021–2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

През март Агенцията е издала над 9400 ваучера за обучение на безработни и заети лица. Този инструмент подпомага придобиването на нови умения и повишаването на квалификацията в условията на ускорена дигитализация и технологични промени.

От страна на бизнеса през март са заявени 15 103 свободни работни места на първичния пазар на труда. Най-голям дял от тях са в секторите хотелиерство и ресторантьорство, преработваща промишленост, търговия и ремонт на автомобили, държавно управление, селско, горско и рибно стопанство, административни и спомагателни дейности, образование, транспорт, складиране и пощенски услуги.

Сред най-търсените професии през месеца са служители в сферата на персоналните услуги, продавачи, водачи на моторни превозни средства, персонал за грижи за хора, работници по събиране на отпадъци, оператори на машини, както и работници в промишлеността, строителството, транспорта и селското стопанство.