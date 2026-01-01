Националът Дейвид Димитров е дал положителна допинг проба. Новината беше съобщена от Международната тестова агенция.

Пробата на Дейвид Димитров е взета на 4 юни по време на престижния рейтингов турнир в монголската столица Улан Батор. На точно този турнир Димитров постигна голям успех, спечелвайки първото място в своята категория. В оспорван финал той надделя над друг български национал - Айк Мнацаканян, след резултат 5:5 и предимство по допълнителни показатели.

Успехът му е помрачен от разкритието за употреба на стимуланти, което поставя под въпрос медала му и бъдещата му състезателна кариера.

Според официалното съобщение на Международната тестова агенция, в пробата на Димитров са открити метаболити на два различни анаболни стероида. Това са: 19-норандростерон и Станозолол.

И двата препарата са в списъка със строго забранени вещества на Световната антидопингова агенция (WADA) и използването им е забранено както по време на подготовка, така и в състезателен период. От агенцията отбелязват, че станозололът е печално известен допинг, използван още по времето на ГДР, което прави случая още по-фрапантен.

По време на турнира в Монголия начело на националния отбор по класическа борба беше Стефан Тошев. Любопитен факт е, че само преди седмица ръководството на федерацията предприе треньорска смяна. Отборът беше поет от двукратния световен и европейски шампион Андрей Димитров.