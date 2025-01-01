Депутатите приеха коригирания законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 година.

"За" гласуваха 122 депутати, "против" 89, "въздържали се" няма.

Народните представители ще продължат с новия законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 година.

Асен Василев поиска почивка и свикване на здравна комисия. Припомняме, че по-рано днес той обяви в кулоарите на Народното събрание, че бюджетите на ДОО и НЗОК се обсъждат в пленарна за без да са минали през ресорните комисии.

Асен Василев: Бюджетите на НЗОК и ДОО не са минали двете най-важни комисии

Костадин Ангелов обяви, че заседание на здравната комисия е било свикано.

"На това заседание колегите от ПП-ДБ присъстваха в залата, но бяха там само, за да дават интервюта и да създават напрежение. Бюджетът на здравеопазването и НЗОК не е място за политически битки, страсти и капризи. Всичко онова, което се опитвате да направите, отново ще се провали. Всичко онова, което ни обединява е ценността на българското здраве. Призовавам ви да не правим политически капитал от бюджета за здравеопазване", заяви той.

Председателят на парламента Рая Назарян обяви, че след внасянето на законопроектите в оказания срок е разпределила към всички комисии, както се прилага. Техните председатели са свикали извънредни заседания, изпратили са законопроектите, проведени са заседания. "Имало е свикано заседание. Това, че не са се явили народни представили, не е имало кворум", заяви тя и допълни, че когато не е имало кворум не е имало предпоставка да се разгледат.

Назарян припомни, че вчера, когато се е гласувала програмата на НС е било взето решение от залата тези законопроекти да бъдат разгледани.

Председателят на НС даде 20 минутна почивка.

Бюджетната комисия одобри измененията в Закона за ДДС и прие на първо четене бюджета на ДОО и НЗОК (СНИМКИ)

Параметрите на преработения проектобюджет на ДОО бяха представени от министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в пленарната зала. Предвижда се запазване на размера на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” на нивото от 2025 г., както и на съотношението при внасянето ѝ между осигурителя и осигуреното лице. Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до края на тази година, ще бъдат осъвременени от 1 юли 2026 г. по т. нар. швейцарско правило и се очаква увеличението да е между 7 и 8 процента.

Параметрите на преработения проектобюджет на ДОО бяха представени от министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в пленарната зала. Предвижда се запазване на размера на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” на нивото от 2025 г., както и на съотношението при внасянето ѝ между осигурителя и осигуреното лице. Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до края на тази година, ще бъдат осъвременени от 1 юли 2026 г. по т. нар. швейцарско правило и се очаква увеличението да е между 7 и 8 процента.

Новият проектобюджет на ДОО, първият изготвен в евро, предвижда от 1 януари 2026 г. минималната работна заплата у нас да е 620,20 евро. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица – също 620,20 евро. Максималният осигурителен доход за всички осигурени от 1 януари 2026 г. ще бъде в размер на 2300 евро, което представлява леко понижение спрямо изтегления законопроект на бюджета на ДОО за 2026 година.

Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и обезщетението за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), се увеличава от 1 януари 2026 г. от 398,81 евро (780 лв.) на 460,17 евро (900 лв.).

Запазва се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица – 9,21 евро, както и максималният дневен размер – 54,78 евро.

Много рядко се случва и аз безкрайно благодаря и на членовете на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ), и на членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество, които приеха без нито един глас "против" проектът за бюджет на ДОО, каза министър Гуцанов. Не значи, че новият проектобюджет е перфектен, но значи, че е намерена пресечната точка на вижданията на синдикати, на работодатели и на Министерството и на ръководството на НОИ, посочи той.

Управителят на НОИ Весела Караиванова също посочи, че е увеличен размерът на обезщетението за отглеждане на дете. Тя отбеляза, че има промяна и в размера на гарантираното вземане на работника при несъстоятелност на работодателя и се предвижда то да бъде две и половина минимални работни заплати.

На 3 декември т.г., след обществено недоволство, парламентът единодушно с 201 гласа "за" даде съгласие за оттегляне на законопроектите за държавния бюджет, за НЗОК и за ДОО за 2026 година. След диалог със синдикати и работодатели Министерският съвет одобри преработени варианти на законопроектите и на 8 декември трите проектобюджета бяха внесени в парламента.

В програмата на Народното събрание за утре е първото четене на коригирания законопроект за държавния бюджет за следващата година.

Предстои днес в 13:30 часа депутатите да гласуват шестия вот на недоверие към кабинета „Желязков“ за "провал в икономическата политика" на правителството. Дебатите по вота, внесен от 61 депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“, „Алианс за права и свободи“ и „Морал, единство, чест“ (МЕЧ), се състояха вчера. Според правилника на Народното събрание гласуването се провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията.