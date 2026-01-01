Със свое решение правителството одобри Споразумение с Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) за уреждане на взаимните задължения във връзка с оттеглянето на страната ни от Споразумението за организацията и дейността на банката и от членството си в нея.

То ще осигури изплащането на внесения от България капитал в банката в контекста на прекратяването на членството и защитата на интересите на страната.

Министърът на финансите е упълномощен да подпише Споразумението от името на правителството в условията на последваща ратификация от Народното събрание.

Членството на България в МБИС беше прекратено на 17.08.2023 г. съгласно приетия от Народното събрание Закон за денонсиране на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество.