Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев с коментар пред журналисти по актуални теми.

"България има трима премиери - един номинален, един на когото много му се иска и един, който е истинският премиер. Първо излезе премиер номер 2 и недоволен от премиер номер 3, но едновременно с това изрази недоволство към премиер номер 1", каза Мирчев.

"Вие знаете, че премиер номер 3 е истинският - голямото Д. Ние ще пуснем въпроси до всички министри в кабинета голямо Д и очакваме отговор колко пъти им се обажда Пеевски", каза още той.

Божидар Божанов също се включи с коментар. "От ИТН вече не зависи оставането на кабинета на власт, това може би изнервя допълнително някои хора, като Алексиев", каза той.