Лидерът на ДПС-Ново начало отговори на критиките на Бойко Борисов.

"Господин Борисов да си нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да се приключи темата с водата. Очаквам да се отчетат какво правят, ясен график, защото хората нямат вода, и да си изпълняват задачите. Това е работата на господин Борисов", заяви Пеевски.

Той подчерта, че има дълг към хората: "да свърша работа за тях и ще я свърша. Аз съм постоянно при хората".

На въпрос как ще се случи държавата с главно „Д“ и с какви хора, Делян Пеевски отговори. "Ще го видите на практика. То се случва вече.Всеки ден разговарям с министрите. Всеки ден поставям темите, които ми задават хората в страната. ДПС-Ново начало е единствената партия в момента, която всеки ден е при хората. Очаквам същото и от другите. Гарант за хората, че това правителство ще работи, ще бъда аз. Това правителство оцелява благодарение на мен заради хората. Иначе виждате резултатите на моята партия – никой не е по-готов от мен за избори, но избори няма да има".

Борисов с критика към Пеевски, сравни го с „ранния Бойко“: Никой няма право да говори с „аз“, правителството е на България

По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за по-малко самонадеяност и отправи явна критика към Делян Пеевски заради вчерашния ден. "Правителството е на България, много трудно сглобено след осем избора. То не е на ГЕРБ, не е на Пеевски, не е на ИТН, не е и на БСП. Никой от нас няма право да говори с "аз", "аз съм гарант" или "от мен зависи", защото всеки от нас може да го каже", посочи Борисов. На въпрос дали това е критика към Пеевски, той отговори утвърдително.

Вчера лидерът на „ДПС – Ново начало“ влезе в словесен сблъсък с представители на „Продължаваме промяната“ (ПП), които блокираха служебния вход на парламента. На влизане в НС Пеевски си размени остри реплики с председателя на ПП Асен Василев и с Кирил Петков. "На ПП вчера им свършиха мотивите, най-лесно е днес и ние да правим това, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия, аз ще правя държава с главно Д. Няма да бъде това. Ще има държава, а те (бел.ред. ПП) са приключили" - така Пеевски коментира блокадата на представители на ПП в знак на солидарност с арестуваните си членове - кмета на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов.