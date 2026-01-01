Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов подписа разрешение за строеж за участък 6 на автомагистрала „Хемус“. Той е с дължина от близо 32 километра - от края на пътен възел на път III-303 Павликени - Левски до път I-5 Русе - Велико Търново, включително пътен възел при село Куцина. Съгласно издаденото разрешение се допуска предварително изпълнение на участъка.

Така ще се ускори изграждането на магистралата, която е национален приоритет и едно от основните трасета на републиканската пътна мрежа. Това ще допринесе за осигуряване на модерни експлоатационни условия и подобряване на безопасността и сигурността на движението, заявиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Срокът за завършване на строително-монтажните работи на този участък е 44 месеца от подписването на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия.

В момента се работи по изграждането на участъци 2, 3 и 4 от автомагистралата. За участък 5, с дължина 23 км - от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III-301) до път III-303, включително пътен възел, в момента се подготвя документация за подписване на Протокол 2а, след което ще може да започне работата на обекта. За участъци 7 и 8 се извършват съгласувателни процедури по Закона за устройството на територията и по технически решения. През месец февруари т.г. бе издадено и разрешение за строеж на участък 9, с дължина 11 км - от км 299 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 - по идеен проект) до км 310 (начало на участък в строителство), включително п.в. „Буховци - Юг“. Всички участъци на АМ „Хемус“, без 7 и 8, са с одобрени проекти и са теренно осигурени.