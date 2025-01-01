Хиляди граждани излязоха в София и десетки градове в страната на нова вълна от протести срещу проектобюджета за 2026 г.

Къде са КПП-тата за протеста пред Народното събрание

По данни на СДВР над 10 души са задържани, един полицай е със счупен крак, а друг служител на реда е откаран в болница.

София

С хоро, музика и скандирания "оставка" премина протестът срещу бюджета за 2026 г. пред Народното събрание в София. Част от събралите се играха народни танци, докато от сцената на протеста звучеше музикално изпълнение с гайда. На няколко пъти протестиращите скандираха "оставка".

Със светлина на сградата на парламента беше изписано "оставка и затвор".

Движението на автомобили в района бе блокирано.

Скрийншот

Протестиращи изпочупиха стъклата на централата на ГЕРБ в район Оборище.

БТА

Стигна се до напрежение по време на протеста пред централата на "ДПС - Ново начало". Полицейското присъствие около централата на партията все още е засилено. Потрошени са няколко автомобила на полицията и жандармерията.

Горят контейнери за боклук.

БТА

Според Найо Тицин от пресцентъра на "Продължаваме Промяната" (ПП) събралите се граждани са над 50 хиляди. Той заяви, че получават сигнали за хора, държани в метрото. Призова властите да ги пуснат, ако това е вярно.

Групи протестиращи скачат и викат: "Кой не скача е дебел". На протеста звучи музика, хора пеят и танцуват.

БТА

Пред сградата на Министерския съвет има сцена, както и екран, на който бяха излъчени кадри от дрон. На тях се вижда, че пространството от Българската народна банка (БНБ) до паметника на Света София, е изпълнено с хора.

БТА

С прожектор върху сградата на Народното събрание е изписано "Мафия", вижда се и глава на прасе и белезници, и надпис "Ела в понеделник. Да спрем кражбите от бюджета". На екрана на сцената излъчват различни видеоклипове, посветени на бюджета и протеста, както и изказвания на председателя на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски и кадри с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

БТА

"Теменужките на топло през зимата", гласят надписите на част от плакатите, на които министърът на финансите Теменужка Петкова и двама души с тиква и лице на прасе вместо глави са в униформи на затворници.

БТА

Част от протестиращите граждани срещу бюджета за 2026 г. тръгнаха на шествие към централите на "ДПС-Ново начало" и ГЕРБ в София. Преди началото на шествието прозвуча химнът на България. Организаторите отново призоваха протестът да продължи без провокации.

По-рано днес Столичната дирекция на вътрешните работи съобщи, че преди, по време и след провеждането на протеста тази вечер в центъра на София полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускането на инциденти на територията на града.

БТА

Протести се провеждат и в други градове в страната.

БТА

Варна

Основното послание на протестиращите в морската ни столица, които се събраха пред сградата на областната администрация в града, е да се спрат кражбите в бюджета. Хората издигнаха плакати и скандираха искания за оставка на управляващите.

БТА

Към хората се обърнаха общински съветници от "Продължаваме промяната - Демократична България" и депутатът Стела Николова, които посочиха най-големите слабости на проектобюджета за 2026 г. След това протестиращите се отправиха с шествие към сградата на Община Варна, където се очаква да говори и кметът Благомир Коцев, като обръщението му ще бъде излъчено на протеста в София. Участъци от бул. "Мария Луиза" и "Княз Борис I" са затворени.

БТА

Бургас

Демонстрацията събра много хора пред сградата на общината. Включват се представители на различни граждански и професионални групи. Участниците изразяват несъгласие с предвидените бюджетни параметри за следващата година и настояват за промени.

Протестът протича спокойно и без нарушения на обществения ред. На място има засилено полицейско присъствие. Беше направен опит за провокация, като полицаи отведоха един човек.

Плевен

Възгласи „Оставка“ огласиха центъра на Плевен по време на протест против бюджета за 2026 г. Той започна пред концертна зала „Катя Попова“ и паметника на Васил Левски и продължи като шествие до сградата на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“.

Протестът в Плевен беше организиран във Фейсбук. Един от съорганизаторите - общинският съветник Наталия Цанева, каза за БТА, че се събират, защото Бюджет 2026 е поредният документ, в който правителството пише обещания, а хората плащат сметката. По думите ѝ този бюджет не решава проблемите, не помага на хората и докато ключови сектори се задъхват, докато потискат бизнеса, а хората плащат разходи, които са непосилни за тях, при растяща инфлация, при задушаване на бизнеса, те ще бъдат тук, на улицата, защото може управляващите да пишат докладите, но хората казват какво ще се случи. „Хората избират тези в парламента и хората трябва да бъдат чути“, заяви Цанева.

БТА

По време на протеста говориха общинският съветник Людмил Софрониев, областният координатор на „Възраждане“ Кирил Тодоров и председателят на общинската структура на „Възраждане“ в Плевен Виктория Мучанова. Беше дадена думата и на гражданите да изразят своето недоволство. Засегнатите теми, освен тази за бюджета, бяха още за водоснабдяването, за недостроената магистрала „Хемус“, за липсата на адекватна транспортна свързаност на града, за заплатите на младите лекари, за ремонта на старата главна улица в Плевен, да бъдат изчистени „мъртвите души“ в държавните институции.

Основният възглас беше „Оставка“, чуваха се и призиви за прозрачност на властта и за ежедневна защита на демокрацията. Преди да тръгнат на шествие към театъра протестиращите изслушана националния химн.

Добрич

Почти два часа продължи протестът на граждани в Добрич. Демонстрацията се проведе пред сградата на Общината и събра недоволни жители, сред които и много млади хора, дошли да заявят своята позиция.

Организацията на протеста е гражданска и възникнала чрез самоинициатива в социалните мрежи, но получи официална подкрепа от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“, като общински съветник от ПП–ДБ уточни, че политическата сила е съдействала единствено по административните процедури.

Участниците носеха плакати с лозунги като „Оставка“, „Мутри вън“, „Д като фалит“, „Искам да живея в свободна държава без Делян и Бойко" и „Стига тежести върху хората“, а скандиранията „Оставка“ и „Мутри вън“ прозвучаха многократно по време на демонстрацията.

Надежда Иванова от протестиращите подчерта пред събралото се множество, че недоволството е симптом за дълбоките проблеми в обществото. „Протестът е граждански. Няма значение кой го организира. Идеята е, че ние не сме си научили урока. Крайно време е да се ядосаме, защото тази държава не върви на добре. Апатията ни убива, тя е тази, която подхранва злото“, каза още Иванова.

Своето мнение пред гражданите изрази и един от младите участници Вилислав Стамболов. Той подчерта силата на общността и необходимостта от промяна. „Тук всички сме заедно с една обща цел – да покажем колко сме силни и колко сме сплотени. За да спрем управлението, да спрем тези, които крадат от нас и от нашите семейства. Оставка“, каза Стамболов, приветстван от аплодисменти.

Протестиращите посочиха също, че според тях предвидените промени в бюджета ще натоварят повече обикновените хора, както и малкия и средния бизнес, а основната тежест ще бъде върху редовните данакоплатци.

Велико Търново

Протест срещу статуквото в България за кратко затвори за движение главната улица във Велико Търново, а част от водачите на автомобилите подкрепиха протестиращите, свирейки с клаксоните си.

БТА

На протеста пред Съдебната палата в центъра на града, организиран от "Продължаваме промяната - Демократична България", се чуваха скандирания „Оставка!“, „Пеевски – позор, Борисов за затвор!“ и „Мутри, вън“. „Това, което се случва в нашата държава, вече не се търпи“, каза пред събралото се множество главният организатор Елена Димитрова. „Не може да правите това на нас и на нашите деца! Не може да има парламентарни комисии, които заседават 26 секунди“, добави тя. Според Димитрова всички са виновни за това статукво, защото трябва да се гласува. Демокрацията работи през гласуване и трябва да внимаваме след това какво се случва и дали тези, които сме изпратили в парламента, си вършат добре работата, каза още тя.

Накрая протестиращите преминаха с мирно шествие по главната улица.

Стара Загора

В Стара Загора граждани протестираха срещу "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) и Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Те се появиха пред сградата на Община Стара Загора минути след началото на протестните действия на други граждани, които се обявиха против приемането на бюджет 2026 в сегашния му вид и оставка на правителството.

БТА

Протестиращите носеха плакати, на които бе написано „ПП-ДБ вън от протеста и от държавата“, „Не сме декор за партии. Протестът е за граждани“, „Кой заложи затваряне на 40 процента от тецовете в ПВУ“, „Промяната – убийците на българската енергетика“. Представител на групата съобщи, че и техните действия са граждански и надпартийни, но се стигна до размяна на словесни обиди и скандирания с протестиращите срещу бюджета. Засиленото полицейското присъствие предотврати инциденти на протеста и контрапротеста.

Ловеч

Организирани в социалните мрежи, жители на града, подкрепени от хора от Троян, троянското село Орешак, тетевенското село Български извор и други населени места, се събраха пред сградата на Областната администрация. Те издигнаха плакати с послания „Нямало пари, а чекмеджетата им пълни!“, „Стига сте наказвали работещите хора!“, „Не храни прасето с твоите пари!“ и др. Скандираха „Оставка!“ и пееха „Когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен“.

По думите на областния координатор на политическа партия „Продължаваме промяната“ в Ловеч Искрен Арабаджиев протестът е на всички граждани, които са против бюджета на държавата за 2026 г., против вдигането на данъци и осигуровки, против бизнес средата, която се влошава, натиска към фирмите, против това всеки работещ през януари да взема по-ниска заплата, срещу което да не получава нищо от държавата. Той допълни, че недоволството тук е в солидарност към големия протест в София.

Беше организирана и подписка срещу бюджет 2026 г. Тя ще бъде внесена в Народното събрание, обясни Арабаджиев.

БТА

„Това правителство не може да направи бюджет, който да не повишава данъчните осигуровки. Виждаме, че само мотаят хората, залъгват ги, така че смятам, че трябва да си подадат оставката и да отидем на избори“, заяви пред журналисти областният координатор на „Продължаваме промяната“.

След около час на недоволство пред Областната администрация протестиращите тръгнаха на шествие. Те се спряха първо пред местните централи на ДПС и на ГЕРБ, където също скандираха „Оставка!“, „Мутри – вън!“, „Бойко – вън“, „Бойко е позор – оставка и затвор“, „Бойко, Шиши – очаква ви затвор!“ и др. Беше изслушан и химнът на България „Мила Родино“.

Протестиращите продължиха по централния булевард „България“, съпровождани от полицаи. След като стигнаха до кръговото кръстовище на Салито, те се отправиха в посока центъра по главната улица „Търговска“. Улици не бяха затваряни, на моменти за кратко движението беше спирано, докато премине колоната.

Протестът завърши отново пред сградата на Областната администрация 20-ина минути след предварително обявения му финален час.

По данни на организаторите в протеста са се включили около 500 души, според полицията – стотина.

Русе

Граждански протест срещу бюджета за 2026 г. се проведе на централния площад "Свобода" пред Съдебната палата в Русе. Той беше организиран с публикации във фейсбук. От полицията в крайдунавския град съобщиха за БТА, че в следобедните часове на днешния ден има подадено заявление за протест, в което е упоменато, че той е "срещу Бюджет 2026".

Част от присъстващите носеха български национални флагове и знаме на Европейския съюз, плакати с надписи "Аман от свинщини", "Не на репресиите" и скандираха "Оставка!", "Мутри, вън!" и "Долу Пеевски". Протестиращите се заканиха да се събират всяка вечер по същото време, докато правителството не подаде оставка. Те заявиха, че търпението им е изчерпано и нямат никакво доверие на управляващите. На два пъти присъстващите изпяха българския химн, след което скандираха "Българи, юнаци!" и "Сърце, душа за България".

Близо час след началото на протеста участниците в него приближиха на няколко метра сградата на Съдебната палата. Това наложи разполагане на служители на "Охранителна полиция" непосредствено до нея. По-късно протестиращите скандираха "Ние сме властта" и "Като падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен". Близо два часа след неговото начало протестът приключи и хората се разотидоха.

Пловдив

С протестно шествие граждани затвориха ключови булеварди в Пловдив. Протестът срещу бюджета за 2026 година започна на пл. “Съединение”. Малко след началото протестиращите затвориха ключовите булеварди “6-и Септември” и “Княз Борис III Обединител”, по които се придвижиха до сградата на общината. Протестното шествие премина със скандирания “Мафия”, “Свинята на пастет” и “Оставка”.

БТА

Протестиращите се събраха на площад "Съединение" в града с плакати с надписи: “Искам бъдеще в България”, “Време е за свинско с тиква”, “Няма да позволим да ни излъжат” и “Стига айляк - ограбват те”.

Гражданите останаха на площада и след официалното обявяване на край на протеста от организаторите.

БТА

Протестът беше организиран във Фейсбук от Габриела Георгиева, Калоян Калинин и доброволци активисти.

Сливен

С викове „Оставка“ и „Мафията вън“ жители на Сливен излязоха на протест срещу проектобюджета за 2026 г. Демонстрантите се събраха пред сградата на Общината и издигнаха плакати с послания: „Стига сте наказвали работещите хора“, „Ние плащаме – те решават“, „Не ни бъркайте в джобовете, нищо не оставяте там“, „Бюджетът трябва да е справедлив, а не услужлив“, „Заеми и дълг за нас – позор, затвор за вас“ и други.

„Факт е, че този бюджет натоварва работещите хора и бизнеса“, каза за БТА Пепа Генчева, един от организаторите на протеста. „Надявам се всички граждани на Сливен, които не са съгласни да носят тежестта на бюджет като предложения, да заявят позицията си. Той натоварва нас, а захранва държавната администрация и репресивния апарат. Сигналът е, че ние трябва да работим и да обедняваме, докато други се облагодетелстват“, коментира тя. Според депутата от „Продължаваме Промяната“ (ПП) Татяна Султанова бюджетът може да запази параметрите си само ако бъдат направени „сериозни преустройства в неговата философия“.

По време на протеста бяха събирани и подписи срещу Бюджет 2026. Пред множеството застанаха граждани, които заявиха, че искат да живеят и работят в страната, но се чувстват ощетени. Сред засегнатите теми бяха обезщетенията за майчинство, състоянието на здравеопазването, както и отпуснатите средства за системата на МВР. Присъстващите заявиха, че няма да позволят повече „да бъдат лъгани и ограбвани“.

Ямбол

Граждани на Ямбол, организирали се през социалната мрежа Фейсбук, излязоха на протест на централния площад в града, срещу проекта за държавен бюджет за 2026 г., предложен от правителството. Събралите се пред сградата на Народно читалище „Съгласие-1862” носеха плакати с надписи: „Искам бъдеще в България БЕЗ главно „Д”!” и „Всички животни са равни, но някои са по-равни от другите”. В протеста нямаше организирано присъствие на членове на опозиционни партии.

Без напрежение премина протестът в Благоевград, който се проведе тази вечер на централния площад в града срещу проектобюджета за 2026 г. Проявата бе организиран от студентите в Американския университет в България Васил Цанев, Никола Кателиев и Христо Караманолев, а преди началото от Община Благоевград съобщиха за БТА, че в уведомлението до тях е посочена като цел на събитието изразяване на мирна гражданска позиция и солидарност с националните протести, свързани с проектобюджета за следващата година.

Близо час преди официално обявеното начало на протеста – 19:00 часа, на централния площад в града започнаха да се събират хора, които носеха плакати с надписи: „Стига кражби и лъжи“, „Младите не са глупави“, „Върнете бюджета от нула! Имате 3 седмици!“, "За децата капачки, за олигарсите кюлчета и пачки", "Слаб 2 за комуникация, реформи и визия" и други. Няколкостотин човека събра протестът на площада пред сградата на общинската администрация. По време на протеста течеше и подписка в подкрепа на инициатива "Спаси заплатата ти! "Против" вдигане на данъците и осигуровките с Бюджет 2026".

В началото на протеста тримата младежи посочиха, че изразеното тази вечер недоволство е изцяло студентска инициатива и нито една политическа партия не участва в него. Сред протестиращите имаше хора на различни възрасти. Трибагреници развяваха деца, дошли със своите родители.

На протеста събралите се хора скандираха „Оставка“, „Мафия“ и „Революция“. Деца от импровизираната сцена пред общинската администрация изпяха химна на България заедно с множеството на площада. По време на проявата бе запазен мирният ѝ характер, за което призоваха още в началото организаторите. В края на протеста младежите, които организираха днешната проява, обявиха, че такъв ще има и в сряда, 3 декември.

Гоце Делчев

Граждани на Гоце Делчев се събраха на мирен протест в центъра на града. Протестът бе организиран от Георги Златинов, доброволец в редица инициативи и създател на неправителствената организация Clean&Green Gotse Delchev, която се грижи активно за опазването на околната среда в региона.

Пред паметника на Гоце Делчев в града участниците изразиха недоволството си от политическата ситуация в страната, като подчертаха, че демонстрацията не е насочена единствено срещу проектобюджет 2026, а срещу общото политическо статукво. Протестът премина спокойно, с активен диалог между присъстващите, които един след друг заставаха пред микрофона, за да споделят своите позиции.

Шумен

Около час и половина продължи протестът пред сградата на Община Шумен, организиран от граждани. Те се обявиха срещу бюджета за 2026 г. и сегашното управление на страната.

Началото на протеста бе в 18:00 ч., а краят му около 19:30 ч., когато пред Общината останаха няколко групи от хора. Протестът премина мирно, без пострадали и без ескалация на напрежението.

В протеста се включиха хора на различна възраст, около 200 души, по данни на полицията. Чуваха се скандирания "Мафията вън!", "Оставка", "Тиквата вън", "Кой не скача е дебел". Протестиращите носеха национални флагове, както и плакати с надписи: "За по-добра България", "Кой ще ни даде пари", "Не се наядохте", "Стоп на кражбите", "Думата България не съдържа Д".

Протестът в Шумен не бе организиран от партии или неправителствени организации, а от граждани в социалните мрежи.