Крум Зарков упражни правото си на глас. Той гласува с машина в СУ "П.П.Славейков" в София.

Упражних конституционното си право на глас, защото ценя демокрацията, реализирах гражданския си дълг, защото ме интрересува какво се случва с нашата страна. Защитих идейните си разбирания, защото ги считам за непреходни и не са от ден за пладне. Гласувах за справедлива България. За България, в която никой не е над закона, за България, която справедливо разпределя благата, които всички ние създаваме. Това каза Зарков след като даде своя вот.

Уверен съм в добрия резултат и съм сигурен, че ни предстоят по-добри дни, каза още той.

Откакто има възможността за гласуване с машина, аз се възползвам от нея, защитавал съм този метод на гласуване като по-сигурен и днес нямах причина да променя това си поведение, обясни той за начина, по който гласува.