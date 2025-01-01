Има множество неверни твърдения относно строителство в района на бул. „Филип Кутев“ и река Драгалевска. Това написа във Фейсбук кметът на район "Лозенец" Константин Павлов във връзка със спирането на строителството на няколко жилищни сгради, намиращи се в заливаемата тераса на река Драгалевска в район „Лозенец“ заради нарушени закони, наредби и правила, за което съобщи главният архитект на София Богдана Панайотова.

По думите му на Павлов границите на водния обект са ясно посочени в кадастъра, като има издадени становища от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) и от Басейнова дирекция, които не съдържат възражения по инвестиционните намерения.

Относно твърденията за липса на изследвания на заливната зона, Павлов посочва, че компетентна по въпроса е Басейнова дирекция, която не е възразила срещу строителството. „В Закона за водите не са регламентирани забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционно намерение за изграждане на жилищни и обслужващи сгради“, цитира кметът текста на становището.

Столична община спира строителството на няколко жилищни сгради в заливаемата тераса на р. Драгалевска

По думите му разрешението за строеж е издадено въз основа на приет от Столичния общински съвет подробен устройствен план от 2015 г. и последваща виза за проектиране, която променя конфигурацията на сградите, без да нарушава градоустройствените параметри и разпоредбите на Закон за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗСО).

Кметът уточнява, че има издадени становища от Басейнова дирекция и РИОСВ, получени в срока на влизане в сила на разрешението за строеж, и отхвърля твърденията, че липсват задължителни съгласувания.

По отношение на височината и плътността на застрояване Павлов заявява, че параметрите на проекта са в съответствие с действащите планове. Той уточнява, че подземните етажи не се включват в изчисляването на коефициента на интензивност на застрояване (КИНТ), а разгънатата застроена площ без сутерените е между 2000 и 3000 кв. м, което отговаря на нормативните изисквания.

Кметът допълва, че проверка на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК – София) не е установила нарушения в издаденото разрешение за строеж.

По отношение на заливната площ на река Драгалевска, Павлов посочва, че съществува подробен устройствен план за корекция на реката и че разрешението за строеж не го нарушава.

Във връзка с твърденията за незаконна сеч, той посочва, че именно по сигнал на районната администрация са извършени няколко проверки, в резултат на които е съставен акт и е наложена глоба. Според него, освен незаконно отсечените дървета, е извършено и законно премахване на изсъхнали или повредени дървета след снеговалежа през 2023 г.

Кметът на „Лозенец“ отхвърля и обвиненията за липса на съгласуване с КАТ, като уточнява, че броят на предвидените паркоместа не изисква такова съгласуване.

Относно твърдението, че строежът се намира твърде близо до некоригираното корито на реката, Павлов заявява, че отстоянията са спазени и че има възложен от Столична община проект за корекция на реката.

Кметът определя като „неподкрепени“ обвиненията за умишлени действия и посочва, че няма основания за твърдения за незаконна схема. По думите му, районната администрация няма притеснения от започналите проверки и ще съдейства на всички компетентни институции.

Павлов заявява още, че подкрепя предложенията за по-добра координация между институциите и по-строг контрол, но допълва, че разглежданият случай не попада в подобна хипотеза.