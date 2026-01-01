Катастрофа на голямо кръстовище в столичния квартал "Младост 4", съобщиха от СДВР за Фокус.

Инцидентът е станал между бул. "Александър Малинов" и ул. "Самара" до Бизнес парка.

При инцидента е пострадала жена, която е откарана в болница. Няма информация за състоянието й. Има материални щети по две коли. Не са ясни причините за инцидента и подробности!

От полицията информират, че пробите за алкохол на водачите са отрицателни.

Очевидци споделят, че движението е затруднено, като се е образувала тапа и в двете посоки.