Катастрофа на голямо кръстовище в столичния квартал "Младост 4", съобщиха от СДВР за Фокус.
Инцидентът е станал между бул. "Александър Малинов" и ул. "Самара" до Бизнес парка.
При инцидента е пострадала жена, която е откарана в болница. Няма информация за състоянието й. Има материални щети по две коли. Не са ясни причините за инцидента и подробности!
От полицията информират, че пробите за алкохол на водачите са отрицателни.
Очевидци споделят, че движението е затруднено, като се е образувала тапа и в двете посоки.
