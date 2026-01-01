Цените на жилищата в страната са се увеличили с 0,3 на сто през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо предходното тримесечие (трето тримесечие на 2025 година), съобщиха от Националния статистически институт (НСИ) на интернет страницата си.

Най-голямо увеличение е регистрирано в град Бургас (4,4 на сто), следван от градовете Варна (1,7 на сто) и Пловдив (1,4 на сто). Най-голямо намаление е регистрирано в град Русе (1,7 на сто) и град Стара Загора (1,7 на сто).

През четвъртото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в страната са се увеличили с 12,6 на сто в сравнение с четвъртото тримесечие на 2024 година.

Справка в НСИ сочи, че 2025 г. започна с годишен ръст на цените на жилищата от 15,1 на сто. Второто тримесечие тенденцията се запази с минимален ръст до 15,5 на сто, а през третото бе отчетено незначително отклонение на ръста надолу до 15,4 на сто.