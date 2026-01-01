Депутатите ще изслушат министъра на икономиката и индустрията в оставка Петър Дилов относно наблюдаваното значително и необосновано повишаване на цените на основни стоки и услуги, включително храни и енергия. Това е първа точка в програмата на Народното събрание за днешното заседание.

След това е предвидено изслушване на старши комисар Димитър Величков - директор на Областната дирекция на МВР - Сливен и комисар Христо Блецов – началник отдел „Разследване“ при ОДМВР - Сливен, във връзка с информация в публичното пространство, публикувана във видеоклип на влогъра Станислав Цанов, в който се разкриват данни за извършено сексуално посегателство над малолетно лице. Заседанието в тази си част ще бъде при закрити врата, тъй като изслушването засяга малолетно лице.

Трета точка е изслушване на представители на МВР по повод зачестилите случаи на злоупотреби с камери за видеонаблюдение. На въпроси на депутати ще отговарят заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров, председателят на Комисията за защита на личните данни Борислав Божинов и главен комисар Владимир Димитров - началник на отдел „Киберсигурност“ в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

В дневния ред е включено и второто гласуване на промени в Закона за марките и географските означения, както и ратификация на международни документи, по които България е страна. Предвижда се депутатите да обсъдят и изменения в Закона за железопътния транспорт на първо четене.