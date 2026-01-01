Никакъв юридически проблем с назначаването на Андрей Гюров за служебен премиер не съществува и не може да съществува независимо от това как спорът ще бъде решен окончателно с влязъл в сила съдебен акт, защото към момента на назначаването си той е бил подуправител на Българската народна банка (БНБ), т.е. част от т.нар. домова книга. Вече не е подуправител на БНБ по силата на закона, защото е назначен за служебен премиер, написа служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов във Фейсбук по повод делото на Гюров пред Съда на Европейския съюз (ЕС), свързано с потенциална колизия с правото на ЕС.

Министър Янкулов добавя, че заради твърдяна несъвместимост наблюдаваме скеча „политически лидери опитват да интерпретират малко по-сложен юридически текст“.

Според него твърденията, че генералният адвокат е дал становище за законността на отстраняването на Гюров и, че от това следвала нелегитимността му като министър-председател са "пълно скъсване с действителността".

Той отбелязва, че парламентът е констатирал този факт, като е приел, че правомощията на Гюров като подуправител се прекратяват с назначаването му за служебен премиер, без да е необходимо да се гласува оставката му.

По-интересният момент по казуса обаче е как и от кой държавен орган е установена въпросната несъвместимост, която служи като основание за Управителния съвет на БНБ да отстрани Гюров, посочва министърът. Решението на БНБ за временно отстраняване на Гюров е взето бързо, без даване на възможност за защита, добавя той.

По отношение на заключението на генералния адвокат, Янкулов отбелязва, че в него се поставя под въпрос дали притежаването на минимален дял в дружество с ограничена отговорност изобщо представлява основание за несъвместимост според националното законодателство.

По думите му, въпросната несъвместимост, послужила като основание за решението на БНБ, е установена от вече закритата Комисия за противодействие на корупцията. Той я определи като структура, произвеждала "шум и разочарование", като отбелязва, че през 2024 г. тя е прилагала избирателно закона, включително по отношение на участие в търговски дружества.

"Несъвместимостта" на Гюров се е основавала на притежание на 2% дялово участие в дружество и участие в две сдружения с нестопанска цел, а според защитата на Гюров той своевременно е предприел необходимите действия да прекрати участието си в тях, добавя Янкулов.

Генерален адвокат към Съда на Европейския съюз издаде заключение по делото за изискванията към ръководството на БНБ по-рано този месец.