Легендарната осмица Христо Стоичков публикува емоционален пост след тъжната вест за смъртта на една от легендите на българския футбол Борислaв Михайлoв.

"Къде се забърза, Боби? Защо толкова рано? Нашият капитан, нашият лидер, нашият приятел ни напусна! Сълзите не могат да спрат! Ти беше велик човек и вратар! Толкова е тъжно! Събрахте се с Туньо в един по-хубав свят! Гледайте ни, напътствайте ни! Прегръщам те, приятелю! Поклон пред паметта ти!", написа Стоичков.

Легендата на българския футбол Бoрислaв Михайлoв почина тази сутрин в София едва на 63 години.

Големият вратар на България беше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт. На 24 ноември миналата година стана ясно, че той е приет в болница. Именитият бивш играч на "Левски" се почувствал зле в дома си, след което потърсил медицинска помощ. Изследванията установили, че става дума за инсулт.