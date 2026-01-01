Легендата на българския футбол Бoрислав Михайлов почина тази сутрин в София. Големият вратар на България беше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт. Той напусна този свят едва на 63 години.

Опелото на легендарния вратар Борислав Михайлов ще бъде в събота, 4 април. Поклонението пред тленните му останки ще бъде в храм "Света София".

Припомняме, че на 24 ноември миналата година стана ясно, че Бoрислав Михайлов е приет в болница след инсулт. Именитият бивш играч на "Левски" се почувствал зле в дома си, след което потърсил медицинска помощ. Изследванията са установили, че става дума за инсулт, предаде NOVA.

Бившият капитан на България беше президент на БФC между 2005 и 2024 година. Той е сред героите от САЩ'94, които под ръководството на Димитър Пенев станаха четвърти в света.

Михайлов, който има 102 мача за националния отбор, е избиран за Футболист №1 на страната през 1986 г.

На клубно ниво е играл в "Левски", "Белененсеш", "Мюлуз", "Ботев", "Рединг", "Славия" и "Цюрих". Шампион на страната през 1984, 1985 и 1988 г., носител на купата през 1982, 1984 и 1986 г. Баща му Бисер Михайлов също е легендарен вратар на "Левски", а синът му - Николай, е действащ играч, който доскоро също се състезаваше за "сините".