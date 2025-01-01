В страната вече са доставени 15 000 дози от назалната ваксина срещу сезонен грип за деца. От утре (23 октомври) започва разпределението им в аптечната мрежа. Това съобщават от „Плюс мен“ – онлайн платформа, създадена от Министерството на здравеопазването за популяризиране на ползите от ваксините.

Ваксината е показана за имунизация при деца от 2-годишна възраст нагоре, като се прилага чрез впръскване в носа.

Децата под 9-годишна възраст, които не са ваксинирани през живота си срещу сезонен грип, следва да получат две дози от ваксината през 28 дневен интервал.

Здравните власти напомнят, че ваксинация срещу грип при деца се извършва от лекар в лечебно заведение или в имунизационен кабинет на РЗИ при закупуването ѝ от родител от аптечна мрежа. Препоръчва се за всички деца, като от особено значение е за деца с хронични заболявания, при които грипно заболяване може да доведе до влошаване на здравословното състояние.

Назална ваксина срещу грип не следва да се прилага при деца с имунна недостатъчност или на имуносупресивно лечение, допълват от "Плюс мен".

Препоръчва се ваксина срещу сезонен грип да се приложи преди началото на грипния сезон, като ваксинация е възможно и по време на грипна епидемия.