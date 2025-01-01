Днес изтича двумесечният гратисен период, в който на търговците, неспазващи изискванията на Закона за въвеждане на еврото, не се налагаха глоби. Досега институциите не глобяваха бизнеса, а само го предупреждаваха.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП) ще започнат активни проверки в търсене на нарушения по Закона за въвеждане на еврото, заяви преди дни зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов.

Санкции ще се налагат за необосновано повишаване на цените, неправилно превалутиране, както и за липса на двойно обозначаване. За първо нарушение глобата е до 7000 лева и достига до 14 000 лева при повторно нарушение.

От влизането на закона в сила през август до началото на октомври инспекторите на КЗП са извършили близо 600 проверки в различни търговски обекти в страната - хранителни магазини, сергии за плодове и зеленчуци, пекарни и заведения, до магазини за дрехи, обувки, стоки за дома, техника, аптеки, парфюмерии, бензиностанции и други. При проверките най-често се установяват липса на едновременно изписване на цените в лева и евро, различен размер, цвят или шрифт на цените в двете валути, както и неправилно преизчисляване на цените в евро по официалния курс. До момента са докладвани и издадени над 70 предупреждения към търговци, които не спазват правилата.

Само на последното заседание на Комисията са взети решения за отправяне на 22 нови предупреждения, като голяма част от тях са насочени към големи търговски вериги с обекти в цялата страна. Едно предупреждение често обхваща множество магазини на един и същ търговец, посочват от КЗП.

Промените в Закона за въвеждане на еврото в България бяха обнародвани на 8 август в "Държавен вестник". Оттогава цените в България трябва да бъдат изписани и в евро.