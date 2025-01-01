Приемането ни в еврозоната за нас е стратегически избор и цивилизационно достижение. Това каза в Ловеч Георги Чанев, главен директор Управление "Емисионно" в Българската народна банка, по време на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

По думите му това е плод на много години усилия, които в момента се материализират, за да бъдем част от най-елитното ядро на семейството, а именно еврозоната.

"Ние ставаме част от еврозоната като пълноправни членове, което отваря възможности. Само от нас зависи да се възползваме от тях", каза Чанев.

Той добави, че с влизането ни в еврозоната идват две новости - самата валута и осъществяване на паричната политика.

"Българска народна банка снабдява българските банки. Те от своя страна имат ангажимента да подзаредят бизнеса. Това включва малки, средни и големи предприятия. Има паралелен процес, свързан с микропредприятията. Там е предвиден ред на опростено подзареждане, т. е. микропредприятията биха могли в размер до 10 000 евро да се снабдят от своята обслужваща банка 5 дни непосредствено преди 1 януари", обясни експертът и добави, че целта е още на 1 януари в касите на всички търговци да има достатъчно евромонети и евробанкноти, за да може да започне нормалният оборот.

По думите му българските банки вече са предоставили своите заявки за количеството евро, които те биха искали да получат от БНБ по подзареждането.

Друг елемент от процеса преди 1 януари е продажбата на т. нар. стартови комплекти с евромонети, която започва на 1 декември. Стартовите комплекти представляват набор от всички номинали на евромонетите с българска национална страна. Така всеки ще може да ги закупи от българските банки, от БНБ, от Български пощи, за да може в месеца до 1 януари да ги види, да ги разгледа, да бъде запознат с тях.

"На 1 януари еврото се превръща в законно платежно средство. Всички операции до 31 декември, което сме осъществявали в лева, автоматично ще бъдат в евро. Банкоматите също ще бъдат пренастроени така, че до 31 декември да пускат лева, от 1 януари да пускат евро", каза още Чанев.

Той обясни, че от 1 януари обмяната на българския лев срещу евро е безплатна в първите 6 месеца в търговските банки и Български пощи - където няма офиси на банкови институции. БНБ ще продължи обмяната без такси безсрочно.

"Няма как да няма опити за измами, особено сред възрастните хора и в по-малките населени места. Затова призивът ми е да следваме няколко много прости правила. Първото е обмяната да се прави само в официалните и предвидени за това места - българските банки, Български пощи и БНБ. Ако някой каже на Ваш родител или близък, че курсът е различен или че дължи такса или че ще го направи някъде другаде, това трябва за вас да бъде сигнална лампа", съветва Георги Чанев.