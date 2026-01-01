Близо 30% от пациентите в Европейския съюз умират от сърдечни заболявания, в България този процент е двойно по-голям.

Според проф. Арман Постаджиян - началник на отделение по кардиология в болница "Света Анна" и председател на Българската лига по хипертония, данните са обезпокоителни.

Грижата за здравето и спасен човешки живот понякога е равно на едно измерване на кръвното

На 27 март неше Световният ден за придържане към терапия. По този повод водещи български специалисти отправиха послание, че грижата за здравето не започва в болницата, понякога започва с нещо толкова просто като измерване на кръвното налягане.

В ефира на "Събуди се" проф. Постаджиян посочи, че хипертонията се лекува масово, но рядко се прави постоянен контрол на заболяването. Поради тази причина здравната култура е важна, а също така и профилактиката.

Ако кръвното налягане е над 135/85, вече трябва да се обърне внимание, категоричен е проф. Постаджиян.

Той обясни, че профилактиката включва редовни прегледи при лекар и здравословен начин на живот, също и намаляване на солта, сладките храни и газирани напитки.