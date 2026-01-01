Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) ще може да проверява и социални услуги, чийто лиценз е бил отказан, отнет или прекратен. Така Агенцията ще може да проследява дали не се предоставят социални услуги въпреки липсата на лиценз. Това предвиждат промени в Наредбата за качеството на социалните услуги, които Министерството на труда и социалната политика (МТСП) предлага и които вече са публикувани за обществено обсъждане.

Това е поредна стъпка на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в борбата за достоен живот на най-уязвимите и възрастните. Действията на министъра започнаха с масирани проверки, които разкриха десетки нелегални домове. В тях хората бяха държани при лоши условия, пишат от Министерството на труда и социалната политика.

С предлаганите сега промени ще се реши констатиран тогава проблем – пълният отказ на собствениците на обекти с отнет лиценз да допуснат проверяващи от АКСУ. Ако текстовете бъдат приети, ще се повиши и ефективността на контрола. Измененията целят да подпомогнат и прилагането на промените в Наказателния кодекс, с които предоставянето на социални услуги без лиценз беше инкриминирано, както и на тези в Закона за социалните услуги, с които са увеличени в пъти санкциите.

Парламентът реши: По-строги наказания за предоставяне на социални услуги без лиценз

С предложенията за промени в Наредбата се предлагат и промени в стандартите за някои социални услуги с цел както да се подобри тяхното качество, така и да станат по-достъпни за хората.

За хората с деменция се създава възможност за по-лесен достъп до социални услуги. Те ще могат да ползват такива и срещу документ с упомената диагноза, издаден от Лекарска консултативна комисия, до излизането на решение на ТЕЛК.