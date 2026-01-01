Едно от големите предизвикателства пред ЦИК за тези избори е свързано с ограничаването на броя секции за гласуване в държавите извън Европейския съюз - това коментира пред NOVA председателят на комисията Камелия Нейкова. ЦИК регистрира драстично увеличаване на броя заявления за гласуване извън граница.

„60 897 са подадените електронни заявления. На изборите през октомври 2024 г. бяха малко над 30 000”, каза Нейкова. Тя даде пример с Великобритания – при 2000 заявления през 2024 г., този път са получени 10 000. Заявленията за гласуване в Турция са по-малко отколкото са били през 2024 г.

335 евро ще е възнаграждението на председател на СИК в чужбина на изборите

Нейкова обясни, че тези заявления служат за разкриване на избирателни секции и за съставяне на списъците за гласуване. Това означава, че има ли заявления, ЦИК е длъжна да осигури секции. Няма обаче как да го направи заради ограничението от 20 секции, извън дипломатическите и консулските представителства, в страните извън ЕС.

„Тежката задача пред ръководителите на дипломатическите и консулските представителства да е така да съобразят предложенията си за местоположение на избирателните секции, че те да бъдат максимално удобни за избирателите”, каза Нейкова.

В посолството в Лондон ще бъдат разкрити още 7 секции, обясни Нейкова. Две секции ще има и в Единбург.

„Дали ще има секции в почетните консулства - това зависи от преценката на МВнР дали отговарят на изискванията. Ако да, могат да се разкрият секции извън тези 20”, каза Нейкова.

„Няма как хората, които са гласували в 112 секции, да бъдат обслужени от 20. Това означава сериозен проблем”, коментира председателят на ЦИК. От там обаче ще направят всичко възможно, за да дадат възможност на всички желаещи да упражнят правото си на глас.

За да няма масови смени на членове на СИК в последния момент, от ЦИК дадоха възможност те да бъдат назначени максимално близо до крайния срок.

Междувременно стана ясно, че Централната избирателна комисия е определила възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) в чужбина за предстоящите избори за народни представители на 19 април.

Членовете на секционна избирателна комисия извън страната ще получат следните еднократни възнаграждения: председател – 335 евро, заместник-председател – 300 евро, секретар – 300 евро и член – 260 евро. Решението ще бъде изпратено на министъра на външните работи за последващи действия.