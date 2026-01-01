С дарение в подкрепа на въоръжените сили на Украйна от София ще бъдат изпратени 17 високопроходими автомобила. Джиповете, върху стъклата на които беше поставено украинското знаме, бяха паркирани сутринта до храм-паметника "Св. Александър Невски" в София. Те са дарение от граждани на Русия, каза пред журналисти Геннадий Воробьов от Бесарабски фронт. Инициативата има традиционен характер - преди две години отново се събрахме тук, посочи той.
Автомобилите могат да служат за превоз на хора и за доставяне на муниции и храна, заяви Воробьов. По думите му дарението е част от усилията за подкрепа на Украйна на фронта. Той каза, че се брани Източната порта на Европа, затова, според него, не може да си позволим Украйна да загуби.
В отговор на въпрос Геннадий Воробьов каза, че дарението е от руснаци, които живеят в България и в Русия. Голяма част от тях са с наказателни дела и с конфискувано имущество. Преследвани са в самата Русия, затова се пазят, за да не бъдат идентифицирани, заяви още той.
Част от събралите се хора бяха с маски и тъмни очила. Някои от тях носеха военни униформи. Те развяха украински знамена и се поздравиха с викове "Слава на Украйна".