Към 30 юни са обменени 29,4 млрд. лева, което представлява 94,48% от левовите банкноти и разменни монети, намирали се в обращение към началото на 2025 г. Това съобщиха от Българската народна банка (БНБ).

По данни на централната банка към същата дата извън касите на БНБ остават 1,7 млрд. лева в банкноти и монети.

От БНБ посочват, че към 30 юни евробанкнотите и евромонетите в обращение (нетна емисия) в България са на обща стойност 8,8 млрд. евро, като този обем е достатъчен за нормалното функциониране на наличнопаричното обращение и за обслужването на икономиката и населението.

От институцията отчитат, че процесът по замяната на националната валута с еврото е преминал плавно, организирано и в съответствие с нормативната уредба, без да бъдат допуснати затруднения за гражданите, бизнеса и финансовата система.

Безплатната обмяна в банките вече не е задължителна

От БНБ припомнят, че на 30 юни изтече шестмесечният срок, в който банките бяха задължени да обменят без такса налични левове в евро за граждани и фирми.

След изтичането на този срок кредитните институции вече имат право да определят и начисляват такси за услугата. Те са длъжни да уведомяват БНБ за размера на тези такси, но централната банка няма законови правомощия да се намесва в ценовата им политика, подчертават от институцията.

Обмяната в БНБ остава безсрочна и безплатна

Българската народна банка напомня, че всички физически и юридически лица могат безсрочно да обменят левове в евро на касите на БНБ, като за тази услуга не се начисляват никакви такси.

Проверка на БТА показва, че част от най-големите банки в страната са решили да продължат да обменят левове в евро без такса и след изтичането на задължителния шестмесечен срок.