Депутатите приеха процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор от Народното събрание на член на Комисията за противодействие на корупцията. Решението беше взето със 184 гласа "за" и 14 "против" (ДПС).

Срокът за номиниране на кандидати е седем дни от приемане на настоящите процедурни правила. Първоначално се предвиждаше срокът за предложения да бъде три дни, при обсъждането и гласуването в пленарната зала беше увеличен на седем дни.

Предложението за увеличение на срока за номинации направи председателят на Комисията по превенция и противодействие на корупцията в Народното събрание Димитър Балев ("Прогресивна България") и беше подкрепено от мнозинството от депутатите със 182 гласа "за", 14 - "против" и без "въздържал се".

Господин Балев приятно ме изненада с това увеличение на срока от три на седем дни, което е много разумно, коментира Велислав Величков от "Продължаваме промяната". Той предложи срокът за становища по концепциите на кандидатите и за въпроси също да бъде удължен от пет на седем дни, аналогично на предходния срок. Предложението за удължаване на срока за становища също получи подкрепа в пленарната зала.

Съгласно процедурните правила кандидатите за член на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) трябва да бъдат магистри по право, с поне 10 години юридически стаж и добри нравствени качества. Възрастта им трябва да позволява завършване на петгодишния мандат в КПК преди навършване на 65 години.

Новият Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности влезе в сила на 5 юни т.г. Според него Висшият адвокатски съвет и двете върховни съдилища ще изберат по един член на бъдещата комисия, по един представител в нея ще има Народното събрание и президентът. В едномесечен срок ресорната парламентарна комисия трябва да изслуша кандидатите и Народното събрание да избере член на антикорупционния орган.