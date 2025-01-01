Кабинетът прие Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. С проекта се предлагат промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), насочени в следните направления:

1. Разширява се обхвата на обучаемите в професионалните колежи с въвеждане на категорията „колежани“ - обучавани български граждани за придобиване на професионална квалификация от професионално направление „Военно дело и отбрана“ за нуждите на Министерството на отбраната и други министерства и ведомства.

2. Предвижда се държавните образователни стандарти, по които се провежда обучение в професионалните колежи за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професии от професионално направление "Военно дело и отбрана", да се приемат с наредба на министъра на отбраната, съгласувано с министъра на образованието и науката, като по този начин се синхронизира регламентацията в ЗОВСРБ и Закона за училищното и предучилищното образование, но се отчита и спецификата при обучението на военнослужещите.

3. Предвижда се уредба, чрез която министърът на отбраната, въз основа на изрична законова делегация, да може да издаде наредба, с която да създаде организация за провеждане на процедура по валидиране на професионалните знания, умения и компетентности в професионалните колежи на военнослужещите със сержантски/старшински звания, преминали обучение в учебните центрове.

4. Прецизира се уредбата, касаеща курсантите, чрез промяна в относимите разпоредби в ЗОВСРБ и Закона за Министерството на вътрешните работи по отношение на техните доволствия, права и военни звания. Особеният им статус като съвкупност от всички права и задължения ще се регламентира в наредба на министъра на отбраната.

5. Създава се уредба, регламентираща статуса на колежаните, аналогична на уредбата на курсантите, доколкото и тази категория обучаеми се предвижда да са военнослужещи с особен статус.

6. Разширява се обхватът на служители от други министерства и ведомства, които могат да се обучават в образователните институции на Министерството на отбраната на реципрочна основа.

7. Прецизира се уредбата относно реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите, за неговото отчитане и компенсиране с намалено служебно време, както и относно условията за ползване и отлагане на платения годишен отпуск и другите отпуски от военнослужещите.

8. С оглед защита на интересите на службата се създава ред за преназначаване на военнослужещи при организационно-щатни промени, въвеждат се рестрикции при прекратяването на договорите за военна служба и се предлага отмяна на § 7 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗОВСРБ (обн. ДВ, бр. 38 от 2020 г.).

9. Отпада изискването срокът на договора за военна служба на войниците да бъде удължаван не повече от три пъти, като по този начин ще им се осигури възможност да сключват договори за военна служба до пределна възраст.

10. Изпълнява се мярка № 169 и част от мярка № 174 от Плана за намаляване на административната тежест, приет с Решение № 233 на МС от 29.03.2024 г., като се облекчават изискванията за постъпване на военна служба.

11. Предлага се регламентация, чрез която пределната възраст за всички хабилитирани военнослужещи да бъде 57 години, независимо от притежаваното от тях военно звание.

12. Прецизират се разпоредбите, касаещи изплащането на допълнително възнаграждение за заместване и допълнително възнаграждение при временно изпълнение на задълженията на вакантна длъжност на военнослужещите, като се предвижда тези възможности да се прилагат само към основна командна или материално отговорна длъжност.

Кабинетът одобри проект за промени в Закона за здравното осигуряване

13. Предлага се разширяване на рестрикциите към получаването на обезщетение при прекратяването на договора за военна служба по чл. 227 от закона.

14. Подобрява се статуса на членовете на семейството на командирован военнослужещ или цивилен служител на длъжност в международна организация или в друга международна инициатива, при пребиваване с него в страната по местоназначение, аналогично на уредбата по Закона за дипломатическата служба.

15. Предлага се регламентиране и синхронизиране на терминологията по отношение изпълнението на задачите на въоръжените сили, държавния военновременен план и привеждането в изпълнение на останалите военновременни и стратегическите планове, които са свързани с взаимодействието и произтичащите ангажименти от съюзните планове за възпиране и отбрана, плановете за операции на въоръжените сили и проекти за инвестиционни разходи за придобиване на отбранителни продукти.

16. Създава се изрична уредба относно определяне дейността на Върховното главно командване и разрешаване използването на оръжие и/или технически средства от въоръжените сили срещу безпилотни автономни системи и средства при охрана и отбрана на военни обекти, пунктове за постоянна дислокация, военни формирования, техника и корабни платформи, разположени извън пунктовете за постоянна дислокация.

17. Допълва се уредбата, като се регламентира, че начална и специална военна подготовка на войниците (матросите) и на резервистите ще се провежда освен в учебни центрове и в професионалните колежи, както и, че войниците (матросите) ще се обучават за присвояване на първо сержантско/старшинско звание в професионалните колежи.

18. Регламентира се възможност за водене на електронен регистър на курсантите и колежаните.

19. Прецизира се уредбата, свързана с атестирането на военнослужещите.

20. Прецизира се уредбата относно формирането на основната месечна заплата, допълнителните възнаграждения на цивилните служители по трудово правоотношение и добавката за работа по чл. 297, ал. 1 от ЗОВСРБ.

21. Разширява се обхватът на структурите от състава на въоръжените сили във военно време чрез включване на Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО).

22. Прецизира се и определението за „Тежко материално положение“ в §1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗОВСРБ, като се обвърза с реален икономически показател – линията на бедност, която се определя с акт на Министерския съвет.

23. В Преходните заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за електронните съобщения.

Измененията и допълненията в закона ще влязат в сила от 01 януари 2026 г. с изключение на измененията относно чл. 142, ал.2, т.1, б. „з“ (касаещи осигуряването на храна или левовата й равностойност на курсантите и колежаните) и чл. 156, ал. 5 и 6 (преназначаването на военнослужещите при организационно-щатни промени), които ще влязат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.