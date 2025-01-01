Кабинетът одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, съобщиха от Министерски съвет.

Предлаганите промени са свързани с изпълнение на изисквания за нормативни промени, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост и оптимизиращи промени на сега действащи разпоредби.

Предвижда се въвеждане както на качествени, така и на количествени индикатори за оценка на лечението на пациентите.

Представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи ще бъдат канени от Българския лекарски съюз на преговорите за сключване на национални рамкови договори.

Представители на Българския фармацевтичен съюз ще могат да участват в контролните дейности на НЗОК. Ще се оптимизира и улесни обменът на информация между НЗОК и M3.

Контролната си функция НЗОК ще може да осъществява координирано с други компетентни институции.