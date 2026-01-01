Най-притеснителна за нашата страна е войната, която се води в Черно море – в Украйна, а не в Персийския залив, каза командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов. Той бе сред участниците в международната конференция за сигурността на Черно море, организирана от Висшето военноморско училище (ВВМУ) във Варна.

Двудневният форум е под патронажа на Министерството на отбраната и събира представители на отбраната, сигурността и международните отношения от България, Украйна, Турция, Италия, Полша, Германия и САЩ. Сред гостите на конференцията бяха съветникът на президента по сигурността вицеадмирал Митко Петев, министърът на образованието Сергей Игнатов, зам.-министъра на отбраната Златин Кръстев.

Това, че войната в Украйна вече не присъства толкова много в медиите, не означава че е изчезнала, заплахите продължават и са близо до нас, изтъкна Михайлов. По думите му Военноморските сили са тези, които се сблъскват с последиците от този конфликт и ежедневно се грижат за чистотата на фарватерите и безопасното плаване на корабите.

Михайлов посочи, че бойният флот ще получи нови миночистачи след подписване на меморандум за разбирателство и приключване на процедурите по ратификация в Нидерландия и Белгия. По думите му това може да се случи още преди края на тази година. Михайлов каза още, че в момента флотът работи съгласно удължителния бюджет и изрази надежда, че при приемането на новия ще бъдат взети под внимание допълнителните усилия, които полагат Военноморските сили.

Международен проект, насочен към сигурността на гражданите, представи проф. д-р Огнян Къчев, ръководител на Центъра за кариерно развитие в катедра „Национална сигурност“ на ВВМУ. По думите му партньори на училището са структури от Румъния и Унгария. Проектът, наречен „Професионалисти в действие“, е в шест модула, като крайната цел е да бъде създадено и ръководство за населението как трябва да се действа стъпка по стъпка при бедствия, аварии или катастрофи, посочи Къчев. Той уточни, че училището участва в разработки по три от модулите, единият от които е за търсене и спасяване в градски условия с безпилотни летателни апарати. Други модули, за работата по които ВВМУ разполага със сериозен капацитет, са действията при кризи и военни конфликти, както и реакции и оцеляване при екстремни ситуации на море.

Ръководството за населението ще бъде дигитализирано от партньорите в Унгария, допълни Къчев. По думите му достъп до него ще може да има всеки, който разполага със смарт устройство. Проектът е финансиран от Европейския съюз и трябва да приключи до ноември тази година.