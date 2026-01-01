Близки, приятели, колеги и почитатели на Димитър Шумналиев изпълниха столичния храм „Преображение Господне“ в „Лозенец“ за „последно сбогом“ с обичния журналист и писател.

Димитър Шумналиев почина на 79-годишна възраст.

Шумналиев е роден на 3 март 1947 г. Завършва българска филология в Софийския университет, а впоследствие дипломира писателската програма на университета в Айова, САЩ. Специализира френска литература в университета в град По, Южна Франция. Член е на Съюза на българските писатели.

Шумналиев е носител на международната литературна награда „Балканика“ (2004 г.) и лауреат на Голямата литературна награда на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2010 година.

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Освен с журналистиката и литературата, през последните години той се посвещава и на живописта. Сред творческите личности, оказали влияние върху развитието му като художник, са Светлин Русев, Сули Сеферов и Михаил Лалов.

„Човек цял живот може да бъде бохем, ако не си намери някое по-сериозно занимание“, казваше приживе Димитър Шумналиев.

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