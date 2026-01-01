Четирите състезателки от националния отбор по биатлон ще представят България днес на Олимпийските игри Милано-Кортина 2026.

Милена Тодорова, Лора Христова, Мария Здравкова и Валентина Димитрова ще участват в индивидуалния старт на 15 километра при жените в Антхолц-Антерселва след 15:15 часа.

За 22-годишната Димитрова това ще бъде и олимпийски дебют.

Освен в биатлона, на Олимпиадата в сряда ще бъдат разпределени още седем комплекта медали - в ските северна комбинация за мъже, в ските свободен стил бабуни за жени, в супергигантския слалом по ски-алпийски дисциплини за мъже, в двойките шейнички за мъже и за жени, в бързо пързаляне с кънки на 1000 метра за мъже и при танцовите двойки по фигурно пързаляне.

В програмата на Игрите също така ще има състезания и в халфпайпа от сноуборда за мъже и за жени, по хокей на лед и по кърлинг за мъже.