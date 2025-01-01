Юбилейно издание на пощенска марка, посветено на 70-годишнината от членството на България в Организацията на обединените нации (ООН), беше валидирано в Министерството на външните работи (МВнР). Това съобщиха от пресцентъра на ведомството. В церемонията участваха вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министърът на външните работи Георг Георгиев, които поставиха първия печат върху юбилейното издание.

„България разглежда мултилатерализма и ООН като най-ефективния инструмент за справяне с предизвикателствата в съвременната международна среда“, заяви Георгиев. Той подчерта дългогодишния ангажимент на страната ни към принципите и целите, залегнали в Устава на ООН, като основа за мир, сигурност и устойчиво развитие. Георгиев изрази подкрепата на България за процеса на реформи в системата на ООН, с цел тя да отговаря по-адекватно на динамичните глобални предизвикателства в условията на конфликти, нестабилност и прояви на тероризъм.

Юбилейната пощенска марка ще носи посланието на България по света като активен и конструктивен член на Организацията, отбеляза Гроздан Караджов. „Пощенската марка е малко художествено платно, което лесно преминава граници и разказва нашата история. С нея значими събития се запечатват в колективната памет на поколенията“, добави Караджов.

Темите, свързани с международни организации, заемат специално място в българското маркоиздаване още от началото на 60-те години на XX век. Сред тях се открояват издания, посветени на Червения кръст, Световния фонд за природата, ЮНЕСКО и ООН, информират от МВнР. Първата българска пощенска марка, посветена на Организацията на обединените нации, е издадена през 1961 г.

В рамките на церемонията министър Георг Георгиев връчи наградите на финалистите в националния студентски конкурс за есе на тема: „България в ООН: гласът на малките и средните държави в световната политика“.

„Младите хора, които анализират, участват и работят по теми, свързани с многостранната дипломация, са следващата стъпка в развитието на нашето участие в системата на ООН“, отбеляза външният министър. Той подчерта значението на активната ангажираност на българската общественост, особено на младежта, за утвърждаването на авторитета на страната в рамките на организацията. Георгиев отдаде и признание на Дружеството за ООН в България, което през годините се е превърнало в ценен партньор и авторитетен съветник по въпроси на външната политика.

Първа награда в конкурса бе присъдена на Лазара Причкапова, която ще бъде част от състава на българската делегация за 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Финалистите Йордан Петров, Николай Шукеров и Ивана Йотова получиха грамоти и поощрителни награди, информират от МВнР.

България е приета за пълноправен член на ООН на 14 декември 1955 г. заедно с още 15 държави, посочва информация на дирекция „Архиви и справочна“ на БТА. Решението е взето от Общото събрание на ООН по препоръка на Съвета за сигурност на организацията.