МВР стартира акция по безопасност на движението в навечерието на предстоящите великденски празници.

От „Пътна полиция“ ще следят за безопасността на най-оживените участъци, където се образуват тапи заради засиленото пътуване около почивните дни, и ще разположат свои екипи около православните храмове.

Утре, 9 април, от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили по автомагистралите в посока изход от София.

В петък, 10 април, същото ограничение важи от 9 до 20 часа.

Очакваме да е доста интензивен трафикът, като най-натоварено да е в понеделник, когато също ще се ограничава движението на тежкотоварни автомобили. Създали сме организация, така че да се подсигури безопасното придвижване на всички граждани, увери главен инспектор Лъчезар Близнаков от отдел „Пътна полиция" към Главна дирекция „Национална полиция".

Сериозен трафик се очаква и по автомагистрала „Струма“ в посока Гърция. Там сме предприели сериозни мерки, планираме провеждане на специализирани полицейски операции по метода "широкообхватен контрол". Ще се отклонява голяма част от потока и ще се извършват пълни проверки по всички направления, добави той.

През миналата година в организацията се включиха и немаркирани полицейски автомобили. При проверките служителите на реда следят стриктно дали водачите са седнали зад волана след употреба на алкохол и наркотици, както и спазват ли се ограниченията за скоростта.