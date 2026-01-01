Депутатът от БСП-ОЛ Атанас Атанасов заяви, че Румен Радев е „естествен партньор“ на социалистите.

На влизане в парламента за новата пленарна сесия Атанасов отговори на журналистически въпроси. Попитан какво ще направи левицата в случай, че президентът Румен Радев направи партия, депутатът заяви: „Това ни е най-естественият партньор. Защо? Защото Румен Радев е издиган два пъти от българските социалисти и съответно два пъти избиран“.

На въпрос дали левицата е силна, Атанасов каза, че е ясно, че е нужна промяна: „Но ако се върнем назад в историята, БСП винаги е успявала да се промени по такъв начин, че да е актуална на нуждите на обществото. Ще го направим и този път, така че да е още по-силна след следващите избори“.

Относно промените в начина на гласуване, депутатът Атанас Атанасов от БСП заяви, че от партията вече са казали, че са „за“ промяна в Изборния кодекс. През 2021 г. суверенитетът на нашата държава беше предаден в ръцете на една частна фирма. Левицата е за машинен вот, но след внимателен анализ, посочи Атанасов.