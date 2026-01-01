С наближаването на предсрочните парламентарни избори дебатът за промени в начина на гласуване отново излезе на преден план. Днес (14 януари) Комисията по конституционни и правни въпроси в парламента ще обсъди редица законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс.

Не закъсняха и коментарите от страна на народните представители, ето какво е мнението им по темата:

Делян Добрев, ГЕРБ–СДС

Аз съм против промяната в Изборния кодекс, защото тя не се прави два месеца преди изборите. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Делян Добрев.

“Преминаването към еврото върви перфектно”, добави Добрев.

По-рано днес и неговият колега Христо Терзийски припомни, че има становище на Венецианската комисия, според което 6 месеца преди избори не е подходящо да се "пипа" Изборният кодекс.

“За нас е важно държавата да тръгне по път е към центъра на Европа и това се случва. Влизането в еврозоната е най-важно”, каза Терзийски и подчерта, че преминаването към еврото върви безпроблемно.

Николай Денков, „Продължаваме промянта-Демократична България“

Неотложните задачи до края на този парламент са ясни – подготовка на честни избори с промени в Изборния кодекс, 100% машинно гласуване и машинен протокол, масово участие и силен граждански контрол срещу изборните измами, незабавно отстраняване на незаконния главен прокурор. Това посочи в декларация от трибуната на Народното събрание Николай Денков от името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната – Демократична България“. Днес депутатите откриха новата пленарна сесия.

По думите на Денков е дошло времето да се определи ясно новата национална цел, тази която може да ни обедини през следващите години, и която да определи в каква България искаме да живеем, ние и нашите деца.

По отношение на промените в Закона за НСО, който се очаква да бъде гласуван днес, той заяви, че между първо и второ четене ще бъдат обсъдени.

България навлезе в нов етап от своето развитие, заради влизането в еврозоната, но и заради мощното не срещу престъпния режим. От нас зависи как ще се възползваме от тази историческа възможност. Това заяви председателят на ПГ на ПП-ДБ акад. Николай Денков.

Акад. Денков посочи, че неотложните задачи пред този парламент са подготовката на честни избори, промени в Изборния кодекс и въвеждане на машинното гласуване.

„Дойде време да определим ясно – нашата нова цел, която може да ни обедини и която да определи в каква България искаме да живеем. За нас от ПП тази цел е богата, справедлива, европейска България. Това не са безпочвени мечти, а конкретен план, който можем да реализираме успешно след приемането ни в еврозоната и Шенген“, каза той.

Според него, за да постигнем тази цел е необходимо върховенство на закона и реформи в съдебната система, трябва да бъде отстранен незаконния главен прокурор.

Денков призова за създаване на конкурентна икономика на световно ниво. Това може да се постигне чрез въвеждането на върховите технологии, строителство на нови транспортни коридори от Гърция през България за Румъния и Молдова, строителство на магистрали, запазване на 3% дефицит и 40% преразпределяне в Държавния бюджет, каза той.

Денков също призова също така за реформи в здравеопазването и образованието.

„Трябва да се погрижим и за сигурността на България и да направим по-привлекателна военната професия, да модернизираме българската армия“, каза той и добави, че всичко изброено до тук са мерки, които трябват обществен консенсус и ПП-ДБ ще започнат разговори по тях още следващата седмица.

Габриел Вълков, „БСП-Обединена левица“

БСП ясно заяви, че трябва да има някаква промяна на Изборния кодекс, тъй като на последните избори всички станахме свидетели на грозни сцени - мазане по протоколи и драскане. Това заяви депутатът от БСП-Обединена левица Габриел Вълков.

Според Вълков е важно как ще се промени Изборния кодекс.

"Спомняме си какво се случи 2021г., когато суверенитетът на нашата държава беше предаден на една частна фирма, която дори не даде кода”, припомни той.

“За нас рецептата е много внимателно да се прегледат нещата. Машинен вот - да, но с какви машини? Има ли вариант за сканиращи машини, такива с каквото се гласува в САЩ и други държави. Те гарантират спокойствие на по-възрастните хора, които могат да си гласуват с бюлетина, но машината брои, не позволява невалидни бюлетини и не позволява манипулация на протоколите”, заяви Вълков.

Тошко Йорданов, „Има такъв народ“

Нашите предложения в Изборния кодекс предвиждат 100% гласуване със сканиращи машини и прочистване на “мъртвите души” от избирателните списъци, което искат всички граждани. Това заяви председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов.

Йорданов се надява промените да бъдат подкрепени и от останалите партии.

“Сами разбирате, че когато дойдат избори голяма част от политическите партии получават други напъни и мислят за себе си. Надявам се в името на демокрацията един път всички да постъпят правилно”, каза той.



На въпрос дали очаква да получат третия мандат, Йорданов отговори: “Това е решение на сградата отсреща”, имайки предвид “Дондуков” 2. |