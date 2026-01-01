Държавният глава Илияна Йотова посрещна в президентството "Алианс за права и свободи" (АПС) за последния кръг от консултации в търсене на служебен премиер, служебно правителство и съответно провеждане на честни и открити избори в страната след подадената оставка от правителството. Те от своя страна я приветстваха с огромен букет и заявиха своята подкрепа за Андрей Гюров.

"Благодаря ви, че дойохте днес, за мен това е израз на воля, че искате заедно всички институции да преведем страната през тежката криза, да се справим с все повече предизвикателства, които стоят пред нас, особено в тези тревожни дни, в тази ситуация на нанесена изключително голяма травма на нас, като българи", посочи Йотова.

Държавният глава обясни, че за нея тези консултации са изключително важни, най-вече заради основния приоритет - провеждане на честни, прозрачни избори в страната.

„След промените в Конституцията, Народното събрание продължава да действа до избора на следващото. Предстоят много важни решения. За мен тези консултации бяха изключително важни, защото вие сте последната група, очертаха се много сериозни приоритети, които трябва да се свършат следващите месеци, да се вземат много важни решения“, посочи Йотова.

Тя изброи какви важни решения предстоят за страната, не само сега, но и през следващите месеци.

„Преди всичко, за да успокоим българските граждани, да покажем, че има държава, че има работещи институции, че можем да гарантираме тяхната сигурност във всяко едно отношение. Още повече виждате скока в цените, което продължава, за съжаление. Трябва да се справим с този шок. Трябва да го преодолеем. Трябва да намерим най-добрите мерки за уязвимите, за най-бедните хора. Трябва да прецените вие, в Народното събрание, разбира се следващият служебен кабинет, какво ще се прави с финансите на страната ни, как ще се постъпи с бюджета – удължаване или продължаване на вече вкаран в Народното събрание вариант за бюджет. Как ще продължим с външно политическите си приоритети, няколко от тях вече са поети и предстоят тяхното изпълнение, предстоят и нови. Ще бъде много важна вашата експертиза за провеждането на изборите, вие сте партия с много дълга традиция, с изключителна експертиза и опит в това отношение. Всяка ваша препоръка, всяка ваша позиция или мнение ще бъдат от изключително значение за следващия служебен кабинет“, допълни държавният глава.

И отново повдигна въпроса за промените в Конституцията, заради което се стига и в този момент до това и до ограничения избор на президента за служебен премиер.

„Знаете, че през този период имаше опити за даване на Конституционния съд и връщането на старите текстове от Конституцията, в които президент, президентски екип избира служебен министър-председател, избира и министрите, носи отговорност за тях. След промените, за съжаление, това вече не е така. Ние нямаме решение на Конституционния съд по този въпрос. Така че аз ще посоча един от казалите ДА от тези шестима, макар че ако трябва ще направя своят избор, сигурно щях да имам и друго решение. Но от задачите, които вие още на тези консултации поставяте, до голяма степен ще предопределя и кой да бъде следващия служебен министър-председател, какъв трябва да бъде, какви ангажименти трябва да поеме, за да може максимално институциите, Народното събрание и бъдещият Министерски съвет да работят в синхрон за решаването на тези проблеми“, каза още Илияна Йотова.

Председателят на парламентарната група на АПС Хайри Садъков изрази солидарност с президента Йотова и ситуацията, в която е поела този сериозен и отговорен ангажимент.

„Даваме си ясна сметка, че вие имате ограничен периметър и възможност за избор на служебен премиер и кабинет, това е безспорно. Последните промени в Конституцията предположиха тази ограниченост. След консултациите с потенциалните възможности за премиер беше още намалена тази опция, но ви уверявам, от името на парламентарната група на АПС, имайки предвид, че познаваме обществените нагласи, че вашето решение за избор на служебен премиер и съставяне на служебен кабинет, отговаряйки на обществените очаквания, ще получи широко обществена подкрепа“, посочи Садъков.

Той уточни, че след вътрешни консултации са определили виждането си за служебен премиер - "според очакванията на говорещите на площадите и нашия анализ това е Андрей Гюров, това би спомогнало много и за обществената активност по време на изборите, и да се пребори завладяната държава".

Председателят на парламентарната група на АПС изрази възмущението си от приетите промените в Изборния кодекс и призова президента да им наложи вето.

„Абсолютно неправилно, против всички стандарти, се внесе частично изменение и допълнение на Изборния кодекс, в частта му за ограничаване правата на български граждани да имат възможността да гласуват в страни извън Европейския съюз, като много умело беше поднесено ограничаване до 20 секции, освен дипломатическите представителства. Това ограничаване противоречи на много международно приети документи, които гарантират правата на човека. Това ограничение противоречи и грубо погази българската конституция. И в това отношение, уважаема госпожо президент, ние Ви призоваваме да използвате конституционните си правомощия, да наложите вето на този закон, за да видим дали ще осъзнаят народните представители от 51-ия парламент, които приеха това решение, каква голяма грешка допуснаха“, каза Хайри Садъков.

След консултациите при президента, той посочи, че са обсъдили състоянието на страната в момента и ценовия шок: "Това са важни и горещи теми, поставихме ги и тук, при държавния глава, ще ги поставим и към кабинета в оставка. Обществото не може да чака".

Той коментира и зловещия случай "Петрохан".

"Необходима е много бърза реакция на институциите в държавата по този въпрос, защото обществените нагласи са нещата да се случват по-бързо, защото това е крещящ случай. Призоваваме институциите, които са пряко отговорни към тази тема, много бързо да се вземат в ръце и да дадат отговори пред обществото, включително очакваме премиерът и вътрешният министър да застанат пред парламента и да обяснят какво се случва", каза накрая Садъков.

През деня предстоят срещи с МЕЧ и "Величие".

Досега държавният глава се срещна с ПГ на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ДПС-Ново начало, БСП-ОЛ и ИТН.